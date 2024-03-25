«عجمان الرياضية» تحدد طرفي نهائي كرة القدم

عجمان (الاتحاد)

تدخل منافسات بطولة كرة القدم ضمن النسخة الرابعة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي مرحلة حاسمة في صراع اللقب من خلال مباراتي الدور نصف النهائي على ملعب مركز كواترو الرياضي.

ويأمل حامل اللقب فريق دائرة البلدية والتخطيط، أن يواصل تفوقه التاريخي في البطولة، عندما يلتقي مساء الثلاثاء جامعة المدينة، ويلتقي في المباراة الثانية هيئة النقل في مواجهة صعبة وقوية مع دائرة الميناء والجمارك، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية.

كانت مباريات الدور ربع النهائي قد شهدت تأهل فريقي دائرة البلدية والتخطيط وجامعة المدينة عجمان إلى نصف النهائي عقب فوزهما على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري والقيادة العامة لشرطة عجمان بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراتين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبلغ هيئة النقل دور الأربعة بفوزه الصعب على الإدارة العامة للدفاع المدني بنتيجة 2-1، في حين انتهت المباراة الرابعة بانتصار دائرة الميناء والجمارك على مصرف عجمان بنتيجة 3-1.

وتشهد البطولة صراعاً قوياً على لقب الهداف، حيث يتصدر سالم عبد الكريم من دائرة الميناء والجمارك قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، ويتشارك المركز الثاني أربعة لاعبين بتسجيل 5 أهداف، وهم عثمان محمد أحمد من دائرة الميناء والجمارك واوا ديجوبو من هيئة النقل وسوي سيدرك من دائرة البلدية والتخطيط وجويل اوديناكا من الإدارة العامة للدفاع المدني.