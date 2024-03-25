الثلاثاء 26 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بالإنجاز الإماراتي في عالمية الدراجات المائية

محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بالإنجاز الإماراتي في عالمية الدراجات المائية
26 مارس 2024 02:55

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
راشد الملا بطل جولة الافتتاح في مونديال الدراجات المائية
محمد بن سلطان: الإمارات رائدة بنماذجها الفريدة في تصميم المبادرات

أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالإنجاز الإماراتي في بطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت بمدينة كوي نون الفيتنامية.
وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن فوز البطل الإماراتي راشد الملا نجم فريق أبوظبي بالمركز الأول في الجولة الافتتاحية يتوج استراتيجية التطور وتنافسية اللاعبين لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية.
وأثنى على المستوى الفني المتطور للبطل الملا في هذه البطولة وغيرها من البطولات الأخرى في الفترة الماضية، والتميز في الاستعراض والوصول إلى أعلى رصيد من النقاط ليتصدر الترتيب العام للمنافسة محققاً 47 نقطة.
وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «حريصون على جميع البرامج التي تسهم في الارتقاء بقدرات أبطال الإمارات، وتعزز حظوظهم في الوصول إلى المستويات التنافسية، ونتطلع إلى أفضل المراكز في جميع البطولات العالمية، وبناء الأجيال القادرة على رفع علم الدولة في شتى المحافل الدولية».

محمد بن سلطان بن خليفة
الرياضات البحرية
الدراجات المائية
آخر الأخبار
اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 مارس 2024
حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة
علوم الدار
حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة
اليوم 14:18
الريال يرفض عرض «البلوز»
الرياضة
الريال يرفض عرض «البلوز»
اليوم 14:17
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
الرياضة
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
اليوم 13:54
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
الرياضة
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©