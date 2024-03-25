دوري «الأولى» يقطع %70 من مشوار الصعود للمحترفين

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

قطع «دوري الدرجة الأولى» حاجز الـ 70% من مشوار الموسم الحالي 2023- 2024، مع ختام مباريات «الجولة 25» التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد، وشهدت تعزيز العروبة لصدارة الترتيب برصيد 58، وسباق ثلاثي على الوصافة يجمع دبا الحصن 47، دبا 42، الظفرة 40.

وغابت المفاجآت عن مشهد «الجولة 25»، بعدما نجح العروبة «المتصدر» في تعزيز الصدارة بفوز متأخر على مضيفه سيتي 2-1، وتفوق دبا على ضيفه جلف اف سي 1-0، فيما كسب الظفرة مضيفه الرمس «الأخير» بثلاثية نظيفة سجلها توناني أفوب في الدقيقة 13، وليد عمبر 22، وفيكتور هنريقو 48.

وفي بقية المباريات، تغلب يونايتد «الخامس» على التعاون 1-0، وكسب الفجيرة «السادس» المواجهة أمام الجزيرة الحمراء 4-1، وفاز العربي «السابع» على مضيفه مسافي 2-1، وتعادل مصفوت والحمرية 0-0، والذيد وجلف يونايتد 2-2.

وشهدت مواجهة العروبة «المتصدر» أمام سيتي 2-1 التي حسمها الأول بهدفي سايمون كابرال في الدقيقة 52، و«البديل» محمد ديوب هدف الفوز الثمين للعروبة في الدقيقة 93، المشاركة الأولى للاعب وسط العروبة الجديد ناصر الشكيلي، بعدما لعب بديلاً لخالد الجابري في الحصة الثانية.

وقيد العروبة «المتصدر» بـ 58 نقطة، لاعب الوسط ناصر الشكيلي «24 عاماً» في قائمته الأساسية قبل ساعات من موعد مباراة سيتي، وتدرج الشكيلي في فرق المراحل السنية لأكاديمية العين، وصولاً إلى الفريق الأول، قبل خروجه من قائمة «الزعيم» بنهاية الموسم الماضي.

وتتواصل إثارة دوري الأولى بإقامة مباريات «الجولة 26» يومي السبت والأحد المقبلين، وتشهد الجولة مواجهات منتظرة تجمع العروبة ويونايتد، الظفرة ودبا، جلف يونايتد وسيتي، جلف اف سي والذيد، الحمرية والفجيرة، الجزيرة الحمراء والرمس، العربي ومصفوت، دبا الحصن ومسافي.

في المقابل، اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يومي 5 و6 أبريل المقبل، موعداً لإقامة مباريات «الجولة 21» والمؤجلة من دوري الأولى، والتي يلتقي فيها الفجيرة والعروبة، مصفوت وجلف يونايتد، الرمس والتعاون، الذيد وسيتي، دبا ويونايتد، العربي والجزيرة الحمراء، دبا الحصن والظفرة، مسافي وجلف اف سي.