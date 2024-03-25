«الفرسان» و«الملك».. صراع على قمة دوري اليد

دبي (الاتحاد)

يشهد دوري أقوياء اليد اليوم، إقامة مؤجلات الجولة التاسعة، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الشارقة بصالة النهدة، فيما يستضيف مليحة منافسه الوصل بصالة نادي مليحة، وهي آخر المباريات المؤجلة من الدور التمهيدي.

وتعد مواجهة شباب الأهلي والشارقة الأبرز، ليس فقط كونها قمة يبحث فيها «الفرسان» عن الفوز الغائب على الشارقة منذ عدة مواسم في الدوري، بل أيضاً، لأنها تمثل صراعاً على قمة الترتيب، خاصة أن الشارقة متصدر برصيد 22 نقطة، ويليه شباب الأهلي برصيد 23 نقطة، وفوز «الفرسان» سيرفع رصيده إلى 26 نقطة، ليتساوى مع «الملك»، الذي سيحصل على نقطة الخسارة، بينما فوز الشارقة سيرفع رصيده إلى 28 نقطة، ويضمن إلى حد كبير إنهاء الدور التمهيدي في صدارة الدوري.

ويحاول مليحة العودة للانتصارات على حساب «الإمبراطور»، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام العين، والفوز سيرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويضعه في المركز الرابع، وفي حال فوز الوصل سيرتفع رصيده إلى 19 نقطة، ويظل في المركز السادس.