الهاجري بطل «رواد كرة الطاولة»

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

جذبت النسخة الثالثة لبطولة الدولة للرواد لكرة الطاولة، والتي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين بنادي شباب الأهلي، مشاركة 95 لاعباً من مختلف الفئات العمرية، وبمشاركة المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد الطاولة، والمهندس سليمان الهاجري رئيس عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس الألعاب الفردية، ورضا العطاس نجم اللعبة السابق، وخالد صقر إداري المنتخبات الوطنية.

وتضمنت البطولة 4 فئات شملت فردي الرجال من 40 إلى 50 عاماً، وفردي الرجال من 50 إلى 60 عاماً، وفئة فوق الستين، وفئة فوق الأربعين للمواطنين، ولعبت البطولة بنظام المجموعات في الدور الأول وخروج المغلوب في المباريات النهائية.

وتوج الدكتور عبدالله الهاجري للعام الثاني على التوالي بفئة المواطنين، فيما نال المصري عمر سعد لقب فئة 40 إلى 50، والهندي أنيل سادفاني لقب فئة 50 إلى 60 عاماً، فيما توج الفلسطيني مهند اليماني بلقب فئة «فوق الستين».