البطائح يتحدى شباب الأهلي في نصف نهائي دوري السلة

علي معالي (دبي)

تشهد صالة نادي شباب الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، مباراة قوية تجمع شباب الأهلي مع البطائح، في ذهاب نصف نهائي دوري رجال السلة، في قمة جديدة، بعد أن نجح «الراقي» في أن يكون ضمن الأربعة الكبار بالمربع الذهبي مرافقاً لكل من شباب الأهلي والنصر والشارقة.

ويخوض شباب الأهلي المباراة، بعد صدارته الدوري في الجولة الأخيرة، في حين كان البطائح آخر الصاعدين للمربع، بعد اجتياز عقبة مهمة للغاية، وهي فريق الوصل.

وبحسب نظام المسابقة هذا الموسم «بست أوف 5»، فإن شباب الأهلي يعتبر متقدماً بالفوز 1-0 على البطائح، خاصة وأن الفريق تفوق، ذهاباً وإياباً، في مرحلة المجموعات، وسوف تكون مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل على صالة نادي البطائح.

يتسلح كل فريق في مواجهة الذهاب بعدد من العناصر المحلية والمحترفين أصحاب الكفاءات العالية، حيث يسعى «الفرسان» إلى الخروج من كبوته الأخيرة، بعد وداع دوري سوبر غرب آسيا، بعد الخسارة من المحرق البحريني في محطة مهمة للغاية، ويعتمد الفريق على مجموعة من لاعبيه أصحاب الخبرات الكبيرة، ومنهم سعيد مبارك وقيس عمر ومحمد مبارك.

وفي المقابل، فإن طموحات البطائح تتزايد في هذه المرحلة متسلحين بعناصر قوية بين صفوفهم، خاصة الثنائي الدولي جاسم محمد وراشد ناصر، بعد انتقالهما مؤخراً من فريق الشارقة.

كما تقام اليوم، وفي التوقيت نفسه أيضاً، مباراة تجمع الوصل مع الظفرة في زعبيل، في مرحلة تحديد المراكز من الخامس، وحتى السابع.