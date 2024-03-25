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الرياضة

الحبتور يواجه «نيو إيدج» في افتتاح «بولو مارس»

الحبتور يواجه «نيو إيدج» في افتتاح «بولو مارس»
26 مارس 2024 02:56

دبي (الاتحاد) 

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تنطلق اليوم، منافسات بطولة شهر مارس للبولو بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 4 فرق هي الحبتور والباشا وذئاب دبي ونيو إيدج، بتصنيف هانديكاب 6 جول، ويشهد اليوم الافتتاحي إقامة مباراتين، تجمع الأولى فريقي الحبتور بقيادة محمد الحبتور و«نيو إيدج» بقيادة توماس بلاسيوس، بينما تجمع المباراة الثانية  الباشا بقيادة جمال غابشي وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور.
ويعود النشاط إلى ملاعب البولو من جديد، بعد أن خلد اللاعبون للراحة في بداية شهر رمضان المبارك ووفق لائحة البطولة، يلتقي الفريق الفائز من لقاء فريقي الباشا والذئاب مع الفريق الخاسر من لقاء الحبتور ونيو إيدج، ويلعب الفائز من مباراة الحبتور ونيو إيدج مع الخاسر من لقاء الباشا والذئاب يوم بعد غدٍ الخميس في الدور قبل النهائي، فيما تختتم البطولة يوم السبت المقبل بلقاء الفائزين في الدور قبل النهائي، ويسبقها لقاء كأس الترضية، والذي سيجمع بين الخاسرين في الدور قبل النهائي. 
يذكر أن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية دأب على تنظيم بطولة شهرية، في إطار حرصه على تنويع قوة البطولات وتدرجها لتتاح الفرصة للأعمار والمستويات كافة، للمشاركة فيها على مدار الموسم، بهدف تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات.

الحبتور
منتجع الحبتور للبولو والفروسية
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