«ثنائية» للسويدي والكربي في دوري قفز الحواجز

دبي (الاتحاد)

حقق الفارسان، سالم خميس السويدي، وصالح مفرج الكربي من نادي الشارقة للفروسية، ثنائيتين في منافسات الأسبوع التاسع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي استضافه نادي دبي للفروسية على ميدان مركز الإمارات للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق.

وفي ختام منافسات الموسم، عاد الفارس سالم خميس السويدي للتألق في منافسة المستوى الأول من جولة واحدة على حواجز 140 سم، وأكمل الثنائية مع الفرس «شيمبرلي 23» (10 سنوات)، من نادي الشارقة للفروسية، في زمن بلغ 61.45 ثانية، وحاز على جائزة المركز الثاني أيضاً مع الفرس «زادورا» (11 سنة).