الثلاثاء 26 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ثنائية» للسويدي والكربي في دوري قفز الحواجز

«ثنائية» للسويدي والكربي في دوري قفز الحواجز
26 مارس 2024 02:56

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
غريب والكربي يتألقان في «دوري القفز»
أكاديمية بوذيب تستضيف تحديات قفز الحواجز

حقق الفارسان، سالم خميس السويدي، وصالح مفرج الكربي من نادي الشارقة للفروسية، ثنائيتين في منافسات الأسبوع التاسع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي استضافه نادي دبي للفروسية على ميدان مركز الإمارات للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق.
وفي ختام منافسات الموسم، عاد الفارس سالم خميس السويدي للتألق في منافسة المستوى الأول من جولة واحدة على حواجز 140 سم، وأكمل الثنائية مع الفرس «شيمبرلي 23» (10 سنوات)، من نادي الشارقة للفروسية، في زمن بلغ 61.45 ثانية، وحاز على جائزة المركز الثاني أيضاً مع الفرس «زادورا» (11 سنة).

سالم خميس السويدي
نادي الشارقة للفروسية
دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز
قفز الحواجز
آخر الأخبار
اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 مارس 2024
حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة
علوم الدار
حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة
اليوم 14:18
الريال يرفض عرض «البلوز»
الرياضة
الريال يرفض عرض «البلوز»
اليوم 14:17
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
الرياضة
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
اليوم 13:54
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
الرياضة
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©