بطولة زايد الرياضية ترسم لوحة الختام في «إرث أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اختتمت فعاليات النسخة الـ 27 من بطولة زايد الرياضية مساء أمس الأول في أبوظبي، بعد أداء مميز وإنجازات رائعة حققها الرياضيون الإماراتيون المشاركون وسط احتفالات وعروض مبهجة لفنانين ومواهب إماراتية.

انطلقت البطولة تكريماً لذكرى الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتستذكر حبه الدائم للرياضة، شارك في الحدث أكثر من 1780 رياضياً محلياً ودولياً تنافسوا للفوز بـ 350 ألف درهم و660 ميدالية و85 كأساً.

شملت منافسات البطولة الشطرنج، وكرة القدم، والملاكمة، والبادل، والجمباز، والكرة الحديدية، وتضمنت نسخة بطولة هذا العام لعبة الشطرنج لأول مرة، واستقطبت مجموعة متنوعة من المشاركين بما في ذلك الأطفال، والرياضيون المكفوفون للتنافس باستخدام طريقة برايل، بما يعزز الشمولية ويظهر روحاً رياضية استثنائية.

وفاز فريق أرسنال بلقب بطولة كرة القدم للرجال، بينما حصل فريق بن حمودة للسيارات على المركز الثاني وفريق كاسوكالي أبوظبي على المركز الثالث، أما في منافسة كرة القدم للسيدات فقد تصدّر الترتيب فريق نادي أبوظبي الرياضي A وتلاه فريق مبادرة للسيدات ثم فريق نادي أبوظبي الرياضي B في المركز الثالث.

كما شهدت بطولة كرة القدم للأطفال مستوى مماثلاً من التشويق والمنافسة، حيث فاز فريق الجزيرة بالمركز الأول في فئة تحت عشر سنوات بعد انتصاره على فريق 7 مانيا، يليهما فريق الوحدة في المركز الثالث. اما فئة تحت 12 سنة فقد فاز بها فريق الجزيرة بعد فوزه على فريق الكرامة الذي جاء ثانياً، وحصل فريق الوحدة على المرتبة الثالثة.

وتضمنت فعاليات البطولة مشاركة الأطفال الموهوبين في بطولة الجمباز. وتنافس خلالها أكثر من 300 فتى وفتاة وقد تمت استضافة هذا الحدث بدعم من أكاديمية ليتل ستارز للجمباز في إرث أبوظبي.

وفي مسابقات الملاكمة، فاز بالميدالية الذهبية في فئات الرجال كل من راشد المطيري (وزن ذبابة خفيفة، 51 كجم)، نيفرون أنتوني (وزن فلاي، 54 كجم)؛ نواف علي خميس (وزن بنتام، 57 كج)؛ كوانيش يرزانوف (الوزن الخفيف، 60 كجم)؛ دانيلو هونتشاراك (الوزن الخفيف، 63.5 كجم)؛ عمر سايباجالا (وزن ويلتر، 71 كجم)؛ داوتاي رمضان (الوزن المتوسط، 75 كجم)؛ الحسن عامر محمد (وزن الخفيف الثقيل 80 كجم)؛ رضاهاسنيا (الوزن الثقيل، 86 كجم)؛ أكرم موليندوا (الوزن الثقيل للغاية، 92 كجم).

وفي فئات السيدات، فازت كل من عائشة هشام محمد (وزن الذبابة 48-51 كج)؛ نستران فتحي (57-60 كج)؛ ألكسندرا سيتنيكوفا (الوزن المتوسط، 63-67 كجم).

كما أقيمت مسابقة الكرة الحديدية أيضاً لأول مرة في البطولة،وحصد لويس بادا المركز الأول في فئة الفردي، بينما جاءت خديجة الدقراوي في المركز الثاني. وشهدت بطولة الزوجي حصول عادل حوماني وعثمان حروال على المركز الأول فيما حصل نور الدين الحلبي وأيوب الدردوري على المركز الثاني. وأخيراً، في فئة الثلاثيات، حصل عادل حوماني وعثمان حروال وعدالي القادري على المركز الأول فيما جاء أحمد مصدق وأمير بوكاري وخالد الحسناوي في المركز الثاني.

كما اختتم الأسبوع الثاني بمنافسات شيقة في السباحة، شارك فيها 150 شاباً وفتاة في مسابقات السباحة المختلفة.

واشتملت منافسات البادل على 5 فئات، وتشارك كل من جاشا ساس وعلي عصام في المركز الأول للبادل للرجال C+/B، وحصد كل من حمزن الأسود وجياكومو لونجو في المركز الثاني في حين تشارك في المركز الأول للبادل فئة C كلا من قاسم الشرفي وسيف الحمادي، فيما جاء بينوا أزايس وخوان بيريز في المركز الثاني. أما في البادل C/D فقد حصل وسيم عبود وأحمد حسين على المركز الأول، فيما حصل خالد الحوسني ومحمود الحوسني على المركز الثاني.

وفي فئة السيدات الإماراتيات للبادل، فازت كل من عائشة العوضي ومريم الشامسي بالمركز الأول، بينما حصلت شما التميمي وهيا الحوسني على المركز الثاني. وفي فئة السيدات المفتوحة، حصلت جي فيشيثونج وليزا بليك على المركز الأول، بينما حصلت إيريكا بينياتي وعلياء تاهي على المركز الثاني.

وتخلل الحفل الختامي لبطولة زايد الرياضية تكريم الاتحادات الرياضية المشاركة والداعمة، إضافة إلى تكريم الرعاة المشاركين في البطولة في نسختها السابعة والعشرين وتصدر الفائمة اتحاد الكرة، اتحاد الملاكمة، نادي أبوظبي للشطرنج، اتحاد السباحة، أكاديمية فورث لين للسباحة، أكاديمية ليتل ستارز للجمباز، ونادي البادل -WAP.

الكعبي: منصة مبتكرة

صرح الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «تبرز بطولة زايد الرياضية التزام مجتمعنا بقيم الوحدة والتعاطف، والتي تعكس القيم التي رسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهي منصة تتيح للأفراد إبراز مهارتهم القيادية من خلال روح الرياضة والتعاون والإنجاز الجماعي».

شيخة الكعبي: منارة لروح المجتمع

اشادت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لإرث أبوظبي: بنجاح البطولة التي تمثل منارة لروح المجتمع والوحدة والرياضة وتعدّ أحد أبرز الفعاليات الرياضية التي يقيمها إرث أبوظبي: «تجسد بطولة زايد الرياضية روح المشاركة في مجتمعنا، وهي حدث سنوي مهم يترقبه الرياضيون على اختلاف أعمارهم ومواهبهم للمشاركة في تلك الفعالية الاجتماعية والتنافسية، كما تجسد هذه اللحظة شاهداً حياً على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتجمعنا الرياضة وترسخ شعورنا بالانتماء خلال شهر رمضان المبارك».