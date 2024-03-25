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الرياضة

ورشة عمل لمسابقات المراحل السنية المقترحة للموسم المقبل

ورشة عمل لمسابقات المراحل السنية المقترحة للموسم المقبل
25 مارس 2024 23:57

دبي (الاتحاد)
 
نظم اتحاد الكرة في مقره الرئيسي بدبي، ورشة عمل لمسابقات المراحل السنية المقترحة للموسم الرياضي المقبل 2024-2025، بحضور عبدالرزاق الكعبي، مدير إدارة المسابقات، ويان فانجال، المدير الفني للاتحاد، وموظفي إدارة المسابقات، وبمشاركة مديرين فنيين، ومشرفي قطاع فرق المراحل السنية في الأندية المحلية.
وتأتي هذه الورشة إكمالًا لورشة العمل الأولى التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي والتي استعرضت وناقشت مقترحات لفئات مسابقات المراحل السنية، بالإضافة للمهرجانات الكروية لفرق البراعم للموسم الرياضي الجديد، وستقوم لجنة المسابقات خلال الفترة المقبلة بمناقشة مخرجات ورشتي العمل ومقترحاتهما، وفي حال الموافقة عليها، سيتم رفع توصية للأمانة العامة لاتحاد الكرة لعرضها واعتمادها من مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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