107 أهداف في مرحلة المجموعات لـ «كأس منصور بن زايد لكرة القدم»

أبوظبي (وام)

اختتمت أمس الأول منافسات مرحلة المجموعات من كأس منصور بن زايد لكرة القدم، المقامة في نسختها الـ 11 على ملاعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، حيث شهدت مباريات هذه المرحلة تسجيل 107 أهداف، بمعدل 4.4 هدف في المباراة الواحدة.

وتصدر فريق مكتب الشؤون القانونية قائمة أقوى خط هجوم بـ 19 هدفاً، كما أصبح أيضاً صاحب أقوى خط دفاع، بجانب كل من «هيئة أبوظبي للزراعة، والسلامة الغذائية»، و«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع»، بعد تلقي كل فريق هدفين فقط، خلال هذه المرحلة.

خلال مرحلة المجموعات تمكن فريق واحد من التأهل بالعلامة الكاملة هو دائرة القضاء.

من ناحية الهدافين، تصدر عبد الرحمن جمال، لاعب فريق مكتب الشؤون القانونية القائمة بـ 6 أهداف، تلاه زميله بالفريق ضياء محمد قنديل بـ 5 أهداف.