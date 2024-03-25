منتخب هوكي الجليد يفوز على نظيره الهندي

بيشكيك (وام)

فاز منتخب هوكي الجليد للسيدات على نظيره الهندي 2 - 1، في بطولة كأس التحدي الآسيوي التي تستضيفها جمهورية قيرغيزستان حتى السبت المقبل، بمشاركة 5 منتخبات هي الإمارات، والهند، وقيرغيزستان، وإيران، والفلبين. وحصد منتخب الإمارات أول 3 نقاط بعد خسارته الافتتاحية أمام نظيره الإيراني، وتنتظره مواجهة ثالثة غدٍ أمام منتخب قيرغيزستان.

وقال خالد الحبسي، مدير المنتخب، إن مستوى المنتخبات المشاركة متقارب جداً ومتطور عن السنوات الماضية، ويتميز بالرغبة المشتركة في الوصول إلى المركز الأول في البطولة التي تقام بنظام تجميع النقاط، وأكد أهمية هذه المشاركات لتعزيز خبرات اللاعبات من خلال الاحتكاك مع المنتخبات الأخرى، وتطوير المستوى الفني، وصولاً إلى مرحلة المنافسة على النتائج الجيدة.

وأضاف: «خضع المنتخب لمعسكر إعداد في صالة ألعاب هيلي بمدينة العين لمدة 3 أسابيع بإشراف المدرب التشيكي جان بريمير، وتتألف البعثة من 20 لاعبة تم اختيارهن من فرق «ستورمز أبوظبي» و«ذيبز العين» و«جازيلز دبي».