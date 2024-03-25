«روعة» و«بيمة» و«مربان» و«القسام» أبطال «العمالقة»

دبي (الاتحاد)

استضاف ميدان الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2024»، وتنافست 400 مطية في تحديات العمالقة، وذلك على مدار 12 شوطاً لمسافة 8 كم، ليرتفع بذلك عدد المشاركين في هذا السن حتى الآن إلى 1120 مطية بالنسبة لهجن أبناء القبائل، مع تبقي أشواط الرموز الستة للحول والزمول، والتي تقام مساء اليوم.

وذهب ناموس أول أشواط الفترة المسائية، والذي خصص للحول المحليات إلى شعار مانع علي محمد حمّاد الشامسي والذي قدم «روعة» على الصدارة بزمن وقدره 12:26:5 دقيقة.

وحققت «بيمة» المملوكة لناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت بلغ 12:26:3 دقيقة، ونجح «مربان» في إضافة النقطة الثانية إلى شعار مانع علي محمد حمّاد الشامسي، بعد أن حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات بتوقيت قدره 12:40:5 دقيقة.

وتألق «القسّام» بشعار مرغم المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي في الشوط الرابع للزمول المهجنات، وحسم السباق، بتوقيت بلغ 12:43:1 دقيقة.

ويشهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء اليوم، إقامة تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتتنافس الشعارات الكبرى على مدار 16 شوطاً لمسافة 8 كم.

وأكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن أن مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024 نجح في تحقيق أهدافه، وقال: تميز المهرجان بتحديات محمومة ومثيرة، وشهد مشاركات فعالة ومثيرة، من الشعارات المختلفة المملوكة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وتلك المملوكة لأبناء القبائل، مما أضفى عليها طابعاً استثنائياً.

وقال علي بن سرود، إن هذه النجاحات لم يكن لها أن تتحقق إلا بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وبفضل الجهود المتصلة لجميع اللجان العاملة بالمهرجان.

وأضاف: مع استمرار المهرجان واقتراب أيام الحسم فيه، نحن نتابع بفرح كبير النجاح المستمر والتفاعل الإيجابي من الجمهور والمشاركين.