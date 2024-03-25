50 مليون متابع لـ«الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، نجاحات كبيرة في الصين، جذبت اهتمام أكثر من 50 مليون متابع ومشاهد على المنصات الإعلامية الصينية، وجاءت هذه الإحصائيات الإعلامية البارزة ترجمة لاتفاقية التعاون بين شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية IVSM، ومجموعة شانشي الإعلامية الصينية الضخمة ذات الثقل والتأثير الآسيوي والعالمي.

وقامت مجموعة شانشي الإعلامية، التي تمتلك عدداً كبيراً من قنوات التلفزيون والراديو وصفحات التواصل والمواقع الإلكترونية الإخبارية، ببث البطولة عبر جميع منصاتها الإعلامية، وهو الأمر الذي عكس من حجم المشاركة والتفاعل مع الحدث من قبل المجتمع الصيني والدول الأخرى، بالنظر لتنوع جنسيات اللاعبين واللاعبات المشاركين الذين قدموا من 10 دول.

وأرجع طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية IVSM، هذا النجاح والانتشار للعبة في القارة الآسيوية والصعيد العالمي، إلى الرؤية والجهود الإماراتية المتفردة في الإبداع والتفوق، وفق توجيهات عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية IVSM، وقال: «تميزت البطولة بمشاركة كبيرة وصلت لأكثر من 1300 لاعب ولاعبة بمختلف الأحزمة في كل الفئات العمرية بداية مع الأطفال والناشئين ثم الهواة، المحترفين والأساتذة».