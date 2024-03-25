«الأبيض» يطارد «حسم التأهل» أمام اليمن

معتز الشامي (دبي)

يخوض منتخبنا الوطني مباراته الرابعة، في مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، أمام شقيقه اليمني، عند الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، والتي تجمعهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بمدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، لحساب المجموعة الثامنة، من المرحلة الثانية بالتصفيات. ويواصل «الأبيض» صدارته المجموعة، بعدما حصد 9 نقاط من 3 انتصارات، ويسعى للنقطة الـ12 أمام اليمن مساء اليوم، حيث يحتاج المنتخب للخروج فائزاً في اللقاء، لحسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، دون انتظار نتائج الجولتين الأخيرتين من تصفيات المرحلة الثانية، أمام منتخبي نيبال والبحرين في يونيو المقبل.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، اهتمام الجهاز الفني لمنتخبنا، بعلاج السلبيات، التي ظهرت في أداء «الأبيض»، خلال المباراة الأولى، التي جمعته بمنتخب اليمن يوم الخميس الماضي، وانتهت بفوز منتخبنا 2-1، وحذر بينتو لاعبيه من الهجوم الجماعي للاعبي المنتخب اليمني على طرفي الملعب، والاعتماد على العرضيات واللعب خلف المدافعين، كما طالب لاعبي الوسط بضرورة إحكام السيطرة على مجريات اللعب، حيث يعد وسط الملعب هو أكثر ما يحاول الفريق اليمني التركيز عليه لبناء الهجمات، ومحاولة التسجيل.

وتفوق منتخبنا الوطني أمام منتخب اليمني من حيث وفرة العناصر صاحبة القدرات الفردية، ولكن عاب أداء المنتخب في اللقاء الأول، البطء في التحضير، وغياب اللمسة الأخيرة، رغم تفوق سلطان عادل في هز الشباك والتسجيل وفوز المنتخب، ولكن يتطلب الأمر في المواجهة المرتقبة مساء اليوم ضرورة التحضير بصورة أفضل، لاسيما وأن المنتخب لم يحصل على فرصة كافية للاستعداد للمواجهة الأولى، بعدما اكتملت القائمة قبل 3 أيام من المباراة تقريباً، بعد انضمام لاعبي العين وعجمان للتدريبات الجماعية بصورة كاملة.

وعمد المدرب باولو بينتو مدرب المنتخب إلى تطبيق العديد من الأفكار والجمل «التكتيكية»، التي سينفذها «الأبيض» في مباراة اليوم، لاسيما الهدوء في إنهاء الهجمة، وعدم تسرع المهاجمين، الأمر الذي أفقدهم التركيز في مباراة الخميس الماضي، حيث يتوقع الجهاز الفني أن يؤدي المنتخب اليمني بحافز أكبر أمام منتخبنا لرغبته في التعويض والقتال على الفرصة، ما يتطلب ضرورة يقظة عناصر المنتخب، وبخاصة الوسط والدفاع.

ويتوقع أن يلعب سلطان عادل رأس حربة أساسياً، وهو المركز الذي بات يشغله اللاعب بصورة أساسية، كما سيكون لعلي صالح وفابيو ليما دورهما في التشكيلة الأساسية، لاسيما من حيث تبادل المراكز، والضغط على المنافس من طرفي الملعب.

ويحتاج «الأبيض» لاستعادة الثقة، وتحقيق فوز ونتيجة إيجابية، تساعد المنتخب في إكمال مساره بنجاح للتحضير للمرحلة الثالثة من التصفيات، التي ستنطلق سبتمبر المقبل، والتي ستكون على 6 بطاقات مؤهلة لمونديال 2026، حيث سيتم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، ويتأهل منها أول وثاني المجموعة للمونديال مباشرة، بينما يذهب أصحاب المراكز الثالث والرابع للمرحلة الرابعة، للمنافسة على بطاقتين ونصف بطاقة مؤهلتين لكأس العالم عن القارة الصفراء.