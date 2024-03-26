سيفيري من ستوكهولم إلى «الشامخة» بـ«سرعة قصوى»

مراد المصري (أبوظبي)

التحق تاولانت سيفيري بتحضيرات بني ياس قبل مواجهة الإمارات «الخميس» في دوري أدنوك للمحترفين، قادماً إلى «الشامخة» من العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد وجوده على دكة البدلاء في مباراة ودية رفقة منتخب بلاده ضد المنتخب السويدي، في سباق مع الزمن من اللاعب لدعم صفوف «السماوي» في اللقاء المهم أمام «الصقور».

ويتطلع بني ياس لتجنب الدخول في رقم سلبي لم يعرفه طوال مسيرته في دوري المحترفين، بعدم تسجيل الأهداف في أربع مباريات على التوالي، بعدما غابت الأهداف عن بني ياس في آخر ثلاث مباريات في الدوري أمام العين والنصر والوصل، ما كلفه خسارة المواجهات الثلاث، وفقدان 9 نقاط.

واستفاد السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب «السماوي»، من فترة التوقف الدولي، للعمل مع المجموعة على تعزيز الانسجام الهجومي، ومحاولة إيجاد الحلول لعلاج اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وغاب سيفيري فقط بعد انضمامه لصفوف منتخب بلاده، حيث لعب مباراة ودية أخرى ضد تشيلي أيضاً، قبل أن يعود على وجه السرعة في ظل الفارق الزمني القريب للغاية بين نهاية فترة المباريات الدولية مع المباراتين اللتين تقامان الخميس، في افتتاح الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين.

وركز ميلانيتش على الجوانب الفنية والتحضيرات البدنية، خلال هذه الأيام، لكن الأهم كان الروح المعنوية المرتفعة التي تسود التدريبات، وتعكس حالة الوحدة والتكاتف بين أفراد الفريق، الذين يسعون لمصالحة الجماهير باستعادة نغمة النتائج الإيجابية، بداية من اللقاء المقبل أمام نادي الإمارات.