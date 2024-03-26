سامباولي يكشف أسباب مغادرة مارسيليا !

أنور إبراهيم (القاهرة)

حل المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي ضيفاً على برنامج «روتين يشتعل» عبر شبكة «مونت كارلو سبورت»، ليتحدث عن الظروف والملابسات، التي دفعته للرحيل عن تدريب مارسيليا الفرنسي في 2022، رغم احتلاله المركز الثاني في موسمه الأول مع هذا الفريق، الذي تولى تدريبه في مارس 2021، مؤكداً أنه لم يندم وقتها على قراره.

وقدم سامباولي موسماً أول رائعاً مع مارسيليا، ثم فاجأ الجماهير بمغادرة النادي في صيف 2022، معترفاً بأن وضع الفريق بين أندية الدوري الفرنسي لم يقنعه، لأنه كان يبحث عن صفقات جديدة حتى يمكنه منافسة باريس سان جيرمان المتصدر دائماً، ولكن ظروف النادي لم تسمح له بذلك.

ووافق سامباولي على مناقشة تجربته مع مارسيليا عبرهذه البرنامج الشهير، وقال: بعد أن حقق الفريق المركز الثاني، وتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا، كانت عندي طموحات أخرى، لم يكن بمقدور النادي تحقيقها لي حتى يمكنني المنافسة بقوة على إحراز بطولة الدوري، لكونه لا يملك الإمكانات الكافية لتحقيق ذلك.

وأضاف سامباولي: كان تصوري أن النادي لكي يحقق التطور المطلوب، بحاجة إلى نوع آخر من اللاعبين السوبر، ولم تكن ظروف النادي تسمح وقتها بتحقيق ذلك.

وأبدى سامباولي أسفه الشديد، لأنه لم يتمكن من الحصول علىى الوسائل المادية الكافية لعقد صفقات طموحة، خلال «الميركاتو»، فكان قراره بالرحيل، وحل محله وقتها إيجور تودور، ولكنه لم يستمر بدوره طويلاً، ورحل بعد أقل من موسم.