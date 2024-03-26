النصر يقترب «خطوة» من نهائي دوري السلة

علي معالي (دبي)

حقق فريق النصر لكرة السلة فوزاً مثيراً على الشارقة بفارق 14 نقطة، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري بنتيجة 88-74، في المباراة التي جرت على صالة نادي النصر بدبي، وتقام مباراة الإياب على صالة نادي الشارقة السبت المقبل.

فرض «العميد» سيطرته الكاملة على المباراة من البداية، وأظهر الفريق الالتزام الكبير فنياً، دفاعياً وهجومياً طوال المباراة، ورغم محاولات «الملك» تحقيق التعادل على فترات متباعدة، والتقدم في بعض الأوقات بفارق نقطة، لكن النصر نجح بالفعل في أن يكون الفريق الأقوى والأفضل في التقدم والسيطرة على زمام الأمور.

والدليل على تقدم «العميد النصراوي» أنه تفوق في 3 أرباع من المباراة بنتيجة 31-15 في الربع الأول، 18-17 في الربع الثالث، 21-14 في الربع الرابع، وتعادل الفريقان في الربع الثاني بنتيجة 18-18، وكانت بداية النصر قوية للغاية، مستغلاً تشجيع جماهيره من أبناء المراحل السنية المختلفة بالنادي، وكذلك كثرة الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الشارقة، وكانت نسبة التركيز عالية بشكل أكبر لدى لاعبي النصر، ونجح المدرب حسام الوكيل في استغلال طاقات لاعبيه ورغبتهم في تحقيق التقدم السريع من البداية، وكانت نتيجة الربع الأول مؤشراً على الحالة الفنية والبدنية الجيدة للاعبين.

وتألق أكثر من لاعب بالنصر، في مقدمتهم المحترف الأميركي هاريس صاحب المواهب المتنوعة في التهديف والمراوغة والسيطرة على الكرة، وسجل 22 نقطة، والجزائري محمد حراث، الذي أجاد في التغطية والمتابعة والتسجيل بواقع 24 نقطة، ومعهما صالح سلطان «كابتن» الفريق والموهبة الكبيرة، وكذلك حسن عبدالله، وفيصل محمد، ومامادو، وأنتوني، وحمد حيدر، ونجح الوكيل في تحقيق الانتصار الثالث على الشارقة هذا الموسم، بواقع مرتين في الدور التمهيدي، ومرة في ذهاب نصف النهائي.

وبحسب نظام البطولة «بست أوف 5»، فإنه يتعين على النصر تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أيضاً لضمان التأهل للمباراة النهائية للدوري، ولكن إذا نجح الشارقة في الفوز، فسوف تكون هناك مباراة أخرى فاصلة حدد لها يوم 3 أبريل المقبل.

أدار المباراة طاقم دولي مكون من سالم الزعابي، محمد ريان، حمزة حيدر، وراقبها الدولي داوود التميمي.