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الرياضة

فانيتش يبحث مع «الإعصار» عن «الفوز الغائب»!

فانيتش يبحث مع «الإعصار» عن «الفوز الغائب»!
26 مارس 2024 12:00

مراد المصري (أبوظبي)
يتطلع نيناد فانيتش مدرب حتا، إلى استعادة ذكريات الفوز مع «الإعصار» في المهمة الصعبة أمام النصر «الخميس» في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يعود آخر انتصار للمدرب الصربي مع «الإعصار» إلى نحو أربع سنوات، أمام الذيد في ديسمبر من عام 2018 في دوري الدرجة الأولى.
وعاد فانيتش لتولي المهمة مجدداً، بعدما رحل عن صفوف حتا في فبراير من عام 2019، ليكمل وليد عبيد المهمة بديلاً عنه، ويقود الفريق للصعود إلى دوري المحترفين.
ويدرك المدرب أن المهمة ثقيلة في هذه العودة مع «الإعصار»، الذي يوجد في المركز الأخير على قائمة الترتيب برصيد 5 نقاط فقط حتى الآن، ولم يعرف الفوز سوى مرة واحدة هذا الموسم.
وخاض حتا تدريبات مكثفة تحت قيادة فانيتش، كان أبرز الغائبين عنها السلوفاكي فيرنون دي ماركو الموجود في صفوف منتخب بلاده، فيما انتظمت أغلب عناصر المجموعة، حيث تقف أمام المدرب العديد من التحديات للعمل عليها، بداية من معالجة الضعف على الصعد كافة من الناحيتين الهجومية والدفاعية، حيث عرف الفريق سلسلة من النتائج السلبية مع المدرب الإيطالي فابيو فيفياني عجلت برحيله على أمل أن ينجح فانيتش في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المرحلة الأخيرة من الموسم.
ومما يعزز من ثقة حتا، أن تاريخه في مواجهات النصر سبق أن شهد تحقيقه الفوز مرتين، ما يجعله يتطلع لتكرار التاريخ، لكنه يدرك أن «العميد» يمر بأفضل أحواله في الوقت الحالي، وأن الزيارة إلى استاد آل مكتوم لن تكون نزهة، ولكنها تحدٍ كبير ينتظر «الإعصار» الباحث عن جمع النقاط للهروب من شبح الهبوط.

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