«الفجيرة للفنون القتالية» يتصدر بطولة الاتحاد للمبارزة بـ 36 ميدالية

دبي (وام)

تصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية، بطولة اتحاد المبارزة للمراحل السنية للبراعم والأشبال، بحصوله على 36 ميدالية.

أقيمت البطولة على صالة المزهر في دبي، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، تنافسوا ضمن الفئات العمرية تحت 11، و15، و17 سنة.

وحصل نادي الفجيرة على المركز الأول، بواقع 15 ميدالية ذهبية، و8 فضيات، و13 برونزية في مختلف الفئات العمرية، وجاء نادي الشارقة في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات متنوعة، مقسمة بين ميداليتين ذهبيتين، وفضيتين و5 ميداليات برونزية، وجاء نادي أبوظبي للمبارزة ثالثاً، بـ7 ميداليات متنوعة (ميدالية ذهبية واحدة، و4 ميداليات فضية و2 برونزية).

أقيمت البطولة ضمن سلسلة بطولات الاتحاد المحلية المكثفة، والتي تقام على مدار الموسم.

وأكد نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن مثل هذه المشاركات والمنافسات التي تستهدف الفئات العمرية للأشبال والبراعم من أجل صقل المواهب الرياضية، التي يضمها النادي، ويعول عليها أن تكون رافداً مهماً لصفوف المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.