الأربعاء 27 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفجيرة للفنون القتالية» يتصدر بطولة الاتحاد للمبارزة بـ 36 ميدالية

«الفجيرة للفنون القتالية» يتصدر بطولة الاتحاد للمبارزة بـ 36 ميدالية
26 مارس 2024 12:30

دبي (وام)
تصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية، بطولة اتحاد المبارزة للمراحل السنية للبراعم والأشبال، بحصوله على 36 ميدالية.
أقيمت البطولة على صالة المزهر في دبي، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، تنافسوا ضمن الفئات العمرية تحت 11، و15، و17 سنة.
وحصل نادي الفجيرة على المركز الأول، بواقع 15 ميدالية ذهبية، و8 فضيات، و13 برونزية في مختلف الفئات العمرية، وجاء نادي الشارقة في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات متنوعة، مقسمة بين ميداليتين ذهبيتين، وفضيتين و5 ميداليات برونزية، وجاء نادي أبوظبي للمبارزة ثالثاً، بـ7 ميداليات متنوعة (ميدالية ذهبية واحدة، و4 ميداليات فضية و2 برونزية).
أقيمت البطولة ضمن سلسلة بطولات الاتحاد المحلية المكثفة، والتي تقام على مدار الموسم.
وأكد نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن مثل هذه المشاركات والمنافسات التي تستهدف الفئات العمرية للأشبال والبراعم من أجل صقل المواهب الرياضية، التي يضمها النادي، ويعول عليها أن تكون رافداً مهماً لصفوف المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

أخبار ذات صلة
مجلس الرياضيين في شرطة دبي ينظم «أفطر مع القادة»
300 ألف درهم من «دبي الخيرية» لـ«وقف الأم»
المبارزة
نادي الفجيرة للفنون القتالية
دبي
اتحاد المبارزة
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات إماراتية أسقطتها عملية «طيور الخير» في شمال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الـ15 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 01:56
علي النعيمي يلقي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى تعزيز ثقافة التسامح لمعالجة الصراعات
اليوم 01:56
رياض منصور يدلي بتصريحات خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة بحضور محمد أبوشهاب (من المصدر)
الأخبار العالمية
سفير فلسطين بالأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: قرار مجلس الأمن «تاريخي» ويهدف لإنقاذ المدنيين
اليوم 01:56
رجال إنقاذ يعملون في موقع مبنى متضرر من استهداف روسي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا محادثات للسلام في أوكرانيا من دون روسيا
اليوم 01:56
أطفال خلال نشاط اجتماعي للتخفيف من معاناتهم في أحد مخيمات رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: رصيدنا يكفي لتشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©