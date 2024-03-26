«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي



لندن (رويترز)

أعلن آندي موراي أنه سيغيب عن الملاعب «فترة طويلة» إثر تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل خلال خروجه من بطولة ميامي المفتوحة للتنس، وخاض البريطاني موراي (36 عاماً) آخر مباراة له في بطولة ميامي الأحد الماضي حينما خسر 5-7 و7-5 و7-6 أمام التشيكي توماس ماخاك في الدور الثالث.

وعند التعادل 5-5 خلال المجموعة الثالثة، بدا موراي متأثراً بشكل كبير بالتواء في الكاحل الأيسر وأسقط مضربه على أرض الملعب ثم توجه إلى مقعده متجهماً.

وقال موراي عبر حسابه في تطبيق إنستجرام «قرب نهاية المباراة في ميامي تعرضت لتمزق كامل في رباط الكاحل الأمامي وتمزق شبه كامل في الرباط الخلفي. هذا أمر يصعب التعامل معه وسأغيب لفترة طويلة»، وقال موراي، المصنف الأول عالمياً سابقاً والفائز بثلاثة ألقاب في للبطولات الكبرى، في وقت سابق إنه يخطط للاعتزال وإسدال الستار على مسيرته الحافلة بعد نهاية الصيف لكنه يأمل في المشاركة مجدداً في الأولمبياد.

وتنطلق بطولة ويمبلدون، التي أحرز لقبها مرتين، في أول يوليو المقبل كما ينطلق أولمبياد باريس 2024 في وقت لاحق من الشهر ذاته، وقال موراي «سأعرض نفسي على طبيب متخصص في الكاحل عندما أعود إلى بلادي من أجل تحديد الخطوات المقبلة».