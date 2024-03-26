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الرياضة

إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»

إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
26 مارس 2024 13:54


برلين (د ب أ)
قضت محكمة العدل الرياضية البرازيلية لمكافحة المنشطات، بإيقاف لاعب كرة القدم جابرييل باربوسا، لمدة عامين، على خلفية قضية تتعلق باختبار للمواد المحظورة العام الماضي، واعتبر القضاة، الذين أصدروا الحكم الاثنين بأغلبية 5 إلى 4 أن باربوسا مدان بتهمة الاحتيال لتأخير اختبار خارج المنافسات الرياضية مع ناديه فلامنجو البرازيلي أبريل 2023، مع فرض إيقاف عليه حتى أبريل 2025.
وأصر المهاجم باربوسا على براءته، حيث قال إنه سيستأنف الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، حيث قال «رغم احترامي للمحكمة، فإنني لم أحاول أبداً عرقلة الاختبار أو الاحتيال عليه، وأنا على ثقة من أن المحكمة الأعلى درجة ستحكم ببراءتي».
من جانبه، ذكر نادي فلامنجو أنه سيدعم استئناف باربوسا أمام كاس، حيث وصف الحكم بأنه مفاجأة، معرباً عن اعتقاده بأنه «لم يحدث أي احتيال، ولا حتى محاولة احتيال، من شأنها أن تبرر فرض العقوبة». وكان باربوسا، ضمن المنتخب البرازيلي الأولمبي تحت 23 سنة، الذي توج بالميدالية الذهبية في ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية عام 2016 وبعد فترة غير ناجحة في الملاعب الأوروبية مع إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، انضم باربوسا إلى فلامنجو منذ عام 2019، حيث أحرز مع النادي الذي يتخذ من مدينة ريو دي جانيرو مقراً له، لقبين محليين، كما توج بكأس أندية أميركا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس) مرتين.

جابرييل باربوسا
المنتخب البرازيلي
فحص المنشطات
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