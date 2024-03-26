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الرياضة

الريال يرفض عرض «البلوز»

الريال يرفض عرض «البلوز»
26 مارس 2024 14:17


أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية النقاب عن أن تشيلسي الإنجليزي عرض على ريال مدريد متوسط الميدان الأرجنتيني إنزوفرنانديز «23عاماً» والظهير الأيسر الإسباني مارك كوكورييا «25عاماً»، من أجل الحصول على خدماتهما في الميركاتو الصيفي القادم، غيرأن الصحيفة أوضحت إن الريال «مشغول» بصفقات كبيرة بدءاً من المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ومروراً بالظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونيخ، وأيضاً قلب الدفاع الفرنسي ليني يورولاعب ليل، إلى جانب التفكير خلال هذه الأيام الأخيرة في ضم الظهير الأيمن الإنجليزي ألكسندرأرنولد لاعب ليفربول، ليكون بديلاً للإسباني داني كارباخال الذي كبُر سنه.
وقالت الصحيفة إن الريال قرر عدم الاستجابة لعرض تشيلسي، لأن المدريديين يرون أن ألفونسو ديفيز أفضل كثيراً من كوكورييا، وإن «الميرينجي»غير مقتنع أصلاً بإنزو فرنانديز، لأن الفريق يملك نخبة من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، متمثلة في الفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني، والأنجليزي جود بيلينجهام والأوروجواياني فالفيردي، إلى جانب «المخضرمين» الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس العائد مؤخراً إلى صفوف منتخب «المانشافت».
ونسبت الصحيفة أسباب سعي تشيلسي للتخلص من فرنانديز وكوكورييا، إلى حقيقة إن «البلوز» حدد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي، صفقة أولى يسعى للحصول عليها وتحتاج إلى ميزانية مالية كبيرة، لابد أن يبيع بسببها عدداً من اللاعبين أصحاب الرواتب العالية حتى يحافظ على قواعد اللعب المالي النظيف.
واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها إن إنزو فيرنانديز وكوكورييا كلفا تشيلسي سوياً 5و186مليون يورو، ولم ينجح أي منهما في أن يثبت أنه يستحق المبلغ الكبيرالذي دُفع مقابل الحصول على خدماته ولا الراتب الذي يحصل عليه كل منهما، إذ إن الأول أجاد فقط خلال الأشهر الستة الأولى من وصوله إلى «ستامفورد بريدج» ثم تراجع مستواه كثيراً بعد ذلك، بينما الثاني كوكورييا لايلعب أساسياً، إلا في الحالات التي يكون فيها الإنجليزي بن شيلول غير جاهز. 

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