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الرياضة

شركة الجزيرة الرياضية تُناقش «الخطة الاستراتيجية» للنادي

شركة الجزيرة الرياضية تُناقش «الخطة الاستراتيجية» للنادي
26 مارس 2024 16:02

أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة «شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم» اجتماعاً برئاسة الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ناقش خلاله الخطة الاستراتيجية للنادي، ومتطلبات المرحلة المقبلة التي يخوض فيها الفريق الأول مباريات مهمة في مسابقة الدوري، ومواجهة حاسمة في «كأس رئيس الدولة»، بما يُحقّق الأهداف المرسومة وتطلّعات جماهيره.
وفي بداية الاجتماع، تقدم مجلس الإدارة بخالص التهنئات والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله، عزّ وجل، أن يُعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات وشعبها الكريم والمقيمين بها بمزيد من التقدم والرقيّ في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الدولة. 
وثمّنت الإدارة رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس النادي، جميع أنشطة النادي وحرصهم الدائم على كل ما من شأنه تعزيز مكانته من أجل تحقيق البطولات والإنجازات الرياضية المتميزة. 
وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والأداء الرياضي للفريق الأول ونتائج فرق المراحل السنية المختلفة وفرص التحسين، ووجه الشيخ محمد بن حمدان بن زايد إلى تضافر الجهود لمواصلة العمل وتقديم الدعم اللازم للفريق بما يُمكنه من تحقيق النتائج الإيجابية التي تليق باسم النادي ومكانته، كما اطلع مجلس الإدارة على سير العمل في المشروعات التطويرية لمنشآت النادي انسجاماً مع الأهداف والخطط الاستراتيجية، لتقديم أفضل الخدمات لجماهير النادي وتعزيز دوره في مختلف الفعاليات المجتمعية.
حضر الاجتماع كل من معالي سلطان ضاحي الحميري، ومحمد سيف السويدي، وطارق بن هزيم المهيري، وحمد الشبيبي.

 

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