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الرياضة

فلسطين تعبر بنجلاديش بـ «هدف ميلاد»

فلسطين تعبر بنجلاديش بـ «هدف ميلاد»
26 مارس 2024 16:06


دكا (د ب أ)
أنعش منتخب فلسطين آماله في التأهل للدور الثالث بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، كما بات على مشارف الصعود لنهائيات أمم آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية.
وحقق منتخب فلسطين فوزاً ثميناً ومستحقاً بهدف على مضيفه منتخب بنجلاديش، في الجولة الرابعة بالمجموعة التاسعة للتصفيات المشتركة. ويدين المنتخب الفلسطيني بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ميلاد تيرمانيني، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب باشوندارا كينجز في العاصمة البنغالية دكا.
وعانى منتخب فلسطين من النقص العددي، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه عميد مجانة في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للمباراة، لحصوله على الإنذار الثاني. وارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف المنتخب الأسترالي (المتصدر)، الذي ضمن تأهله للدور الثالث بالتصفيات وكذلك صعوده لنهائيات أمم آسيا، بفضل انتصار الكبير 5 / صفر على منتخب لبنان.
ويكفي منتخب فلسطين التعادل مع ضيفه لبنان في مباراتهما بالجولة المقبلة للمجموعة، التي تقام يونيو القادم، لحسم صعوده رسمياً. في المقابل، يقبع منتخب بنجلاديش في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بفارق نقطة خلف منتخب لبنان، صاحب المركز الثالث حالياً.

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