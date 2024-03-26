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الرياضة

ساوثجيت: الإصابات فرصة لبروز لاعبين آخرين قبل كأس أوروبا

ساوثجيت: الإصابات فرصة لبروز لاعبين آخرين قبل كأس أوروبا
26 مارس 2024 16:10


لندن (أ ف ب)
قال مدرّب منتخب إنجلترا لكرة القدم جاريث ساوثجيت انّ اصابات لاعبيه ستوفّر مجالاً لآخرين من أجل إثبات أنفسهم، في حين يستعد منتخب «الأسود الثلاثة» لخوض مباراته الودية الأخيرة قبل تسمية التشكيلة النهائية لكأس أوروبا 2024.
وتواجه إنجلترا وصيفة كأس أوروبا صيف 2021 والتي تُعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب القاري نظيرتها بلجيكا ودياً اليوم في ويمبلي، وسط قائمة مدجّجة بالغيابات في طليعتها القائد هاري كين، بوكايو ساكا، كايل ووكر وهاري ماجواير.
ويأمل الانجليز تعويض الخسارة الودية الأخرى أمام البرازيل 0-1 السبت، وهي كانت الأولى منذ السقوط أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم في ديسمبر 2022، وستكون المواجهة أمام بلجيكا، رابعة التصنيف العالمي، الأخيرة قبل الموعد النهائي المحدّد 7 يونيو لتأكيد القوائم النهائية للمنتخبات.
وقال ساوثجيت «إنه عدد كبير غير متاح لنا، لم أختبر ذلك من قبل، لكن هذا يعني أن هناك فرصاً للاعبين آخرين. الأمر يزداد صعوبة على المستوى الدولي».
وأكد قدرة نجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينجهام على المشاركة في المباراة بأكملها، ذلك بعد أن تعافى من شد عضلي أجبره على الخروج أمام البرازيل، وأوضح بأنّ مهاجم برنتفورد إيفان توني الذي شارك في مباراة دولية واحدة، سينال فرصة للعب امام بلجيكا.
واستُدعي توني الى تشكيلة المنتخب بعد أن أنهى عقوبة إيقافه لثمانية أشهر بسبب انتهاك قواعد رابطة الدوري للمراهنات، إلا انّه لم يشارك أمام سيليساو.
في المقابل، سيحمل لاعب أرسنال ديكلان رايس شارة القيادة في مباراته الدولية الـ 50 في ظل غياب كين، وقال ساوثجيت «لديه حسّ قيادي كبير وخبرة كبيرة في سن مبكر. إنها فرصة كبيرة للاعبين شبان من أجل إظهار حسّ القيادة». 

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