هجن الرئاسة تظفر بناموس العمالقة في مهرجان المرموم التراثي

دبي (الاتحاد) شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، إقامة تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وتنافست الشعارات الكبرى على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات، وقاد مضمر هجن الرئاسة محمد عتيق بن زيتون المهيري «الشايبة» إلى القمة في أول تحديات العمالقة للحول، وذلك بوصولها إلى خط النهاية في زمن بلغ 12:13:5 دقيقة. ثم عاد «المضمر المجازف» لمواصلة التألق في الشوط الثاني للزمول مقدماً هذه المرة «مدمر» لهجن الرئاسة الذي استطاع إكمال رحلة السباق، وتحقيق الناموس في توقيت قدره 12:41:4 دقيقة، وأكملت «بلشة» ثلاثية المجاز، فمع شعار هجن الرئاسة استطاعت أن تتفوق بجدارة في ثالث أشواط العمالقة للحول، وسجلت زمناً قدره 12:28:9 دقيقة. وتألق مضمر هجن الرئاسة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من خلال الشوط الرابع للحول من خلال قيادته المميزة لـ «براقة» إلى حصد الناموس بزمن قدره 12:32:0 دقيقة. ويستضيف ميدان المرموم، مساء الغد، ختام رحلة هجن أبناء القبائل بإقامة سباقات رموز الحول والزمول التي أكملت الشعارات المختلفة التحضير لها، وستكون الجائزة الكبرى سيف المرموم وخمسة ملايين درهم في انتظار صاحب الصدارة والناموس بالشوط السادس للحول المفتوح، ويحصل وصيف السيف على مليوني درهم. وينال صاحب المركز الأول في شوط الزمول المفتوح البندقية الذهبية و1.5 مليون درهم، وسيحصل الوصيف في هذا الشوط على 800 ألف درهم، وخُصص الشوطان الأول والثاني لرموز الإنتاج، ويحصد الفائز بشوط الحول المفتوح «إنتاج» السيف، بالإضافة إلى مليوني درهم، وصاحب المركز الثاني ينال مليون درهم، بينما سيكون الشداد ومليون درهم في انتظار صاحب المركز الأول في تحدي الزمول المفتوح «إنتاج»، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم. ويحصل البطل في تحدي الزمول المحليات على الخنجر ومليون درهم ووصيفه على 500 ألف درهم، والفائز في شوط الحول المحليات على الشداد ومليوني درهم وصاحب المركز الثاني على مليون درهم. ويحصل أصحاب المراكز من الثالث وحتى الخامس في أشواط رموز الذلل والزمول على جوائز نقدية ضخمة.