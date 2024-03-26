طاجيكستان تفرض التعادل على السعودية في تصفيات المونديال

دوشانبي (د ب أ) فرض منتخب طاجيكستان التعادل 1-1 على ضيفه المنتخب السعودي على ملعب بامير في دوشانبي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية. وتقدم المنتخب السعودي بهدف عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 46 ثم أدرك روستام سويروف التعادل لأصحاب الأرض قبل عشر دقائق من نهاية المباراة. وتعادل الأخضر السعودي للمرة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية ليتصدر المجموعة السابعة بعشر نقاط مقابل خمس نقاط لطاجيكستان ويضم الدور الثاني للتصفيات 36 منتخباً تم تقسيمها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على بطاقات المشاركة في كأس آسيا 2027. وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة للمونديال، والمنتخب الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.