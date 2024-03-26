ماتيوس: منتخب ألمانيا يجب أن يفوز بلقب يورو 2024

برلين (د ب أ) أشاد النجم الألماني السابق لوثار ماتيوس بمنتخب بلاده بشكل عام، وتوني كروس العائد من الاعتزال الدولي بشكل خاص، وقال ماتيوس في مؤتمر دعائي بمدينة فرانكفورت: «هذا الفريق لا يمكنه الفوز ببطولة أمم أوروبا 2024 فقط، بل يجب أن يصبح بطلاً لأوروبا». وقدم المنتخب الألماني واحداً من أفضل مستوياته خلال السنوات الأخيرة، بالفوز على فرنسا 2 - صفر، وأضاف ماتيوس «هذا هو الطريق الصحيح، لقد ظهر منتخب ألمانيا بشكل أفضل مما كان عليه في الفترة الأخيرة، لدينا فريق يضم عناصر مميزة ومواهب شابة وأصحاب خبرات فازوا بكل شيء». كما أثنى لوثار ماتيوس أيضاً على أداء توني كروس نجم وسط ريال مدريد الذي عاد من الاعتزال الدولي لمدة ثلاث سنوات تقريباً. وقال ماتيوس الفائز بلقب كأس العالم 1990 مع منتخب ألمانيا «توني كروس لا غنى عنه في فريق ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي». أشار «لقد وضعه يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا ليكون قائدا في التشكيل الأساسي، فهو يتحكم في إيقاع الأداء مثل لعبة الشطرنج، ويتميز بالتحركات الدقيقة وتمريراته للأمام، وهو ما يبرز أهمية دوره».