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الرياضة

«العين للشطرنج» يحصد ذهبية وبرونزية كأس الاتحاد

«العين للشطرنج» يحصد ذهبية وبرونزية كأس الاتحاد
27 مارس 2024 01:48

العين (الاتحاد)

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أحرز نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ذهبية وبرونزية كأس الاتحاد، التي نظمها اتحاد الشطرنج، واختتمت منافساتها أمس الأول في نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 112 فريقاً، من أندية الشطرنج والجاليات والمؤسسات يمثلون 33 دولة، منهم 224 لاعباً ولاعبة من أساتذة اللعبة.
شارك نادي العين للشطرنج في بطولة كأس الاتحاد بـ 6 فرق برعاية شركة «سوبريم»، وحصد فريق العين «إيه سي إم جي 1» كأس البطولة والميداليات الذهبية، برصيد 13 نقطة من 6 انتصارات، وتعادل من دون خسارة، بتألق المحترف الروسي فلاديسلاف أرتيمييف وبقية اللاعبين. كما أحرز فريق «العين إيه سي إم جي 2» البرونزية بعد تساويه برصيد 12 نقطة مع فريق شطرنج سمرقند، لتمنح أنظمة كسر التعادل أفضلية المركز الثاني في الترتيب العام لفريق سمرقند، بفارق نصف نقطة في النتائج الفردية للاعبين.
وحصدت الشقيقتان وافية وزينب المعمري جائزة أفضل فريق إماراتي في فئة السيدات، ليفوز نادي العين بعدد كبير من الجوائز، بوجود لاعبي شباب العين علي حمدان الشريفي، وغيث سعيد النعيمي ضمن الفائزين.
وتوجه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتهنئة إلى لاعبي ولاعبات النادي على تحقيق الإنجاز في البطولة، معبراً عن سعادته بالمستويات المتطورة خلال المنافسات.
من جهته، أشاد هشام الطاهر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وجهود اتحاد الشطرنج لتطوير اللعبة، برئاسة تريم مطر تريم. وأثنى على رعاية شركة «سوبريم» التجارية التي أتاحت للنادي فرصة التعاقد مع 4 لاعبين ساهموا مع لاعبي ولاعبات النادي في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

نادي العين للشطرنج
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اتحاد الشطرنج
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