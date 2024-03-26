كوزمين وليما في واجهة غيابات «الجولة 17» للدوري

معتصم عبدالله (دبي)

يتصدر الثنائي كوزمين أولاريو مدرب فريق نادي الشارقة، وجلوبير ليما مدافع فريق نادي النصر، أبرز الغيابات المستحدثة في «الجولة 17» من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تنطلق غداً الخميس بمباراتي النصر مع حتا، والإمارات مع بني ياس، وتتواصل الجمعة بمباراتي الوحدة وشباب الأهلي، اتحاد كلباء وعجمان، وتختتم السبت بمباريات العين مع الشارقة، الوصل مع خورفكان، والوحدة مع الجزيرة.

وانضم الثنائي كوزمين وليما لقائمة الغيابات بداعي الإيقاف، التي تضم أيضاً مجموعة من النجوم، ولكن بداعي الإصابة واستمرار برامج العلاج والتأهيل أمثال الإيطالي مانولو جابياديني مهاجم «العميد»، والتوجولي لابا كودجو مهاجم العين ومتصدر «الهدافين»، فيما من المتوقع غياب المهاجم علي مبخوت الهداف التاريخي للجزيرة والدوري عن مباراة فريقه أمام البطائح.

وتعرض الروماني كوزمين للطرد في مباراة فريقه السابقة أمام النصر 2-2، بسبب الاعتراض على قرارات الحكم سلطان المرزوقي بعد الإصابة التي تعرض لها مدافع «الملك» الشاب مارو كاتانيتش في الدقيقة 80، إثر التدخل العنيف من مدافع «العميد» ليما، نال على إثرها الأخير «البطاقة الحمراء» أيضاً بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وضاعفت لجنة الانضباط باتحاد الكرة عقوبة الروماني كوزمين مدرب الشارقة بقرار نص على «منع المدرب من مرافقة فريقه مباراة والغرامة 20 ألف درهم بسبب التلفظ على الحكم»، ويتأهب «الملك» بعد مباراة العين في الدوري للقاء نظيره شباب الأهلي في ربع نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» في الثالث من أبريل المقبل على استاد آل مكتوم.

وفسر كوزمين واقعة الاعتراض على قرارات المرزوقي في تصريحات سابقة أعقبت مباراة النصر في الجولة الماضية، قائلاً: «ما أزعجني أكثر هو إخراج الحكم بطاقة صفراء قبل أن يعطي الحمراء للاعب النصر، وعندما سألته لماذا بطاقة صفراء؟ وفي مباراة خورفكان وشباب الأهلي كان التدخل أقل من ذلك بكثير جداً وكانت البطاقة الحمراء حاضرة، رد على الحكم بتعال وأشار بيده لخروجي من الملعب، وهو لم يحترم سني فأنا أكبر منه، وكان يجب أن يتعامل بطريقة أفضل».

وخلافاً للثنائي كوزمين وليما، يفقد حتا صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، في المواجهة المنتظرة أمام مضيفه النصر جهود مهاجمه النيجيري الشاب جودنيوس اجبوكوى «21 عاماً»، وكان الأخير نال البطاقة الحمراء في ظهوره الأول مع «الإعصار» أمام الوحدة 0-4 في الجولة الماضية.

ويقود حتا في مباراة «الديربي» أمام مضيفه «العميد»، مدربه الصربي العائد نيناد فانيك، والذي يعد المدرب الثالث لـ«الإعصار» في الدوري خلال الموسم الحالي 2023- 2024، بعد الصربي زيليكو ماركوف والإيطالي فابيو فيفياني، المقال بنهاية الجولة الماضية.