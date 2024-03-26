«شطرنج الثقة» يصل إلى خط النهاية

الشارقة (الاتحاد)

فاز نادي الثقة للمعاقين بلقب بطولة الثقة للشطرنج الرمضانية بنسختها الثالثة، واحتل لاعبوه المراكز الثلاثة الأولى بحصول محمد نجم الدين على المركز الأول، وحلّ بالمركز الثاني اللاعب أحمد حسن علي، وفي المركز الثالث اللاعب وليد علي.

شهد حفل الختام وتوج الفائزين الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ثمن الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج جهود نادي الثقة للمعاقين في نشر رياضة الشطرنج بن أعضائه من ذوي الإعاقة وقال: تنظيم نادي الثقة للمعاقين لمثل هذه البطولة يمثل إضافة جديدة لجهود هذا النادي العريق والمتميز بطموحات إدارته وأعضائه والقائمين عليه والعاملين فيه”.

وأضاف: نجاح البطولة هو أكبر دليل القدرات التي يتمتع بها أصحاب الهمم، وقدرتهم على الإبداع والتفوق في جميع المجالات وبالأخص الشطرنج فقد أثبتت البطولة وجود خامات جيدة من لاعبي نادي الثقة والأندية المشاركة مشيراً الى أن البطولة شهدت تنافسا قويا إلى آخر جولة وشهدت مشاركة 60 لاعباً ولاعبة وهذا دليل على قوة المنافسة.

وخلال الحفل أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين أن نجاح البطولة كان ثمرة التعاون بين نادي الثقة للمعاقين ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج وان هذه البطولة تعد من أقوى البطولات الشطرنجية الخاصة بالمعاقين على مستوى الدولة والتي نتمنى من خلالها استمرار التعاون بين أندية الدولة بكافة اختصاصاتها وطموحاتها لرعاية شبابنا وحثهم على التنافس الشريف في كافة المجالات وخلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل.