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الرياضة

مليحة والبلدية إلى نهائي الملتقى الرمضاني

مليحة والبلدية إلى نهائي الملتقى الرمضاني
27 مارس 2024 01:48

الشارقة (الاتحاد)

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تأهل فريقا نادي مليحة وبلدية مليحة، إلى المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم ضمن ملتقى مليحة الرمضاني الذي يقام تحت شعار «تلاقي وتواصل»، وجاء تأهل فريق نادي مليحة بعد الفوز على بلدية المدام، بنتيجة 3-2، بينما نجح فريق بلدية مليحة في تحقيق الفوز على فريق الدفاع المدني، بركلات الترجيح 7-6 بعدما انتهت المباراة بالتعادل 4-4، وليتأهل الفريقان إلى المباراة النهائية التي ستقام الجمعة، ويلعب بلدية المدام والدفاع المدني على المركز الثالث.
من ناحية أخرى، تأهل فريقا نادي مليحة وبلدية المدام إلى المباراة النهائية لمسابقة الكرة الطائرة والتي ستقام الخميس، حيث فاز نادي مليحة على بلدية البطائح 2-0 وبنفس النتيجة فاز بلدية المدام على بلدية مليحة 2-0، ويلعب بلدية مليحة وبلدية البطائح على المركز الثالث.

نادي مليحة
بلدية مليحة
كرة القدم
رمضان
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