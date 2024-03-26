«زعبيل 2» إلى نصف نهائي طائرة ند الشبا

رضا سليم (دبي)

تأهل فريق «زعبيل 2» إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكرة الطائرة، التي تقام في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية»، وجاء التأهل بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط كاملة جمعها من الفوز في مباراتين، كان آخرها فوزه على فريق الجوارح في المباراة التي انتهت 3-0، بنتائج 25-19 و25-15 و25-19، وحصل ماكسيم سابوزكوف من فريق «زعبيل 2» على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ويلتقي «زعبيل 2» مع فريق «إتش إم إس» في مباراة تعد تحصيل حاصل، حيث لا يملك «إتش إم إس» أي نقاط في رصيده، وودع البطولة مبكراً، فيما سيكون هدف «زعبيل 2» تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وفي المجموعة نفسها، فاز فريق الملك على فريق «إتش إم إس» 3-0، بنتائج 25-20 و25-22 و25-22، ونال أحمد أكباري من فريق الملك جائزة أفضل لاعب في المباراة، ويلتقي الملك مع الجوارح في المباراة التي ستحدد المتأهل الثاني من المجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يملك كل فريق 3 نقاط فقط، من فوز واحد، وخسارة واحدة، والفائز يتأهل وينتظر متصدر المجموعة الأولى، والخاسر يودع البطولة.

من ناحية أخرى، تواصل بطولة شد الحبل منافساتها القوية بين الفرق المشاركة ضمن ثلاث فئات هي الفئة المجتمعية، وفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، وفئة الناشئين، وأسفرت نتائج اليوم الثاني في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية عن فوز فريق القوات البرية على فريق بلدية دبي، 2-0 وفاز فريق الحرس الوطني على مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي، 2-1 ومجمع ند الشبا على جمارك دبي، 2-0 والدفاع المدني على هيئة كهرباء ومياه دبي، 2-0 والحرس الأميري بالشارقة على فريق وزارة الدفاع 2-1.

وفي الفئة المجتمعية، فاز فريق استديو زعبيل على فريق مايتي بول باتريوتس، وفاز فريق الصقور على أكاديمية «أيه جيه»، وفاز فريق كيرلا كينجز على فريق المستحيل، والعاصفة على فريق ديزرت جروب، ونادي الحمرية الرياضي الثقافي على الوثبة، و«آر بي إم» على بتروناش، ودبليو ورلد جيم على بروتين هاوس، والفرسان على ند الشبا، والجوارح على ناس، وأون تيم على «أيه جي»، وسوبر جيم على ذا جوريلاس، ومجموعة دكتو للإنشاءات على فريق ديزرت ستورم، وانتهت جميع النتائج بنتيجة واحدة 2-0.

وفي فئة الناشئين، فاز فريق «أيه 25» على الورقاء، ونادي الشارقة للدفاع عن النفس على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، ومدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم على ناس جونيورز، وفاز استديو زعبيل على فريق ناشئين الوثبة، بنتيجة واحدة 2-0.