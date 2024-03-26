مواجهات مثيرة في نصف نهائي كأس منصور بن زايد

مصطفى الديب (أبوظبي)

بلغ كل من مكتب الشؤون القانونية، ودائرة القضاء، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إضافة إلى مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي نصف نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعد مواجهات قوية في دور الـ 8، وشهد الملعب الخارجي لـ«فندق قصر الإمارات»، خوض 4 مباريات في ربع النهائي البطولة، أمس الأول، في اللقاء الأول تمكن مكتب الشؤون القانونية من التأهل عقب الفوز على مكتب الأمين العام، وصيف النسخة الماضية، بهدف من دون مقابل.

وفي اللقاء الثاني، تفوق فريق دائرة القضاء على الأرشيف والمكتبة الوطنية عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الزمن الأصلي، ليودع الفريق الذي يقوده المدرب الفرنسي جريجوري دوفرينيس النسخة الحادية عشرة.

كما حسمت ركلات الترجيح تأهل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على حساب المركز الوطني للمناصحة، بعدما تعادلا في الشوطين الأول والثاني بهدف لمثله، ولجأ أيضاً مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي وفريق قطاع الخدمات المساندة إلى ركلات الترجيح من أجل حسم التأهل، بعدما تعادلا 3 - 3 في الوقت الأصلي بعد مباراة ماراثونية، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لمكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.

وأسفرت قرعة المربع الذهبي، التي سحبت بعد مواجهات دور الـ 8، عن مباراة تجمع مكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والثانية بين مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي وفريق دائرة القضاء، وتقام المباراتان، اليوم، على أن يلعب النهائي ولقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، مساء الخميس، علما بأن نصف النهائي يشهد تواجد 4 فرق جديدة عن التي حضرت في المربع الذهبي للنسخة الماضية.

ونال خيري الحسيني، لاعب مكتب الشؤون القانونية جائزة رجل المباراة الأولى، فيما ذهب اختيار اللجنة المنظمة في اللقاء الثاني إلى أحمد ناصر، حارس مرمى دائرة القضاء، وحصل علي محمد الحمادي، من المركز الوطني للمناصحة، على نجومية المواجهة الثالثة، وفاز مهدي شطير، قائد مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، بجائزة أفضل لاعب أمام قطاع الخدمات المساندة.

ومن المتوقع أن تشتد المنافسة على لقب هداف البطولة في نصف النهائي والختام، ويتصدر عبدالرحمن جمال، لاعب الشؤون القانونية، الترتيب بـ «6 أهداف»، وخلفه زميله ضياء قنديل «5 أهداف»، ثم ياسر الزهلي، مهاجم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بـ «4 أهداف»، وذات الأمر بالنسبة لحسام محمد من الشؤون القانونية أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة خصصت جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جوائز لكل من أفضل لاعب وحارس وإداري وهداف البطولة.

حضور مميز وجوائز قيمة

امتلأت مدرجات الملعب الخارجي لـ«فندق قصر الإمارات» بالجماهير بمختلف الفئات العمرية، واستمتع الحضور بمجموعة كبيرة وغنية بالفعاليات المصاحبة للمباريات، والتي بدأت منذ الثامنة مساءً، من ضمنها منطقة «فان زون» التي تضم الألعاب الترفيهية، إلى جانب وجود «عربة متنقلة» لتقديم المشروبات الباردة والساخنة.

وأقامت اللجنة المنظمة مسابقات للجماهير بين شوطي المباريات، وخصصت جوائز قيمة للحضور، وستتواصل الفعاليات والجوائز في نصف النهائي وليلة ختام البطولة، وسيكون عشاق كرة القدم على موعد جديد مع المفاجآت.