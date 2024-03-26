كأس دبي العالمي للخيول ترسم «طريق المجد» في برج خليفة

عصام السيد (دبي)

تجري في السابعة والنصف مساء اليوم، بفندق أرماني ببرج خليفة، في إمارة دبي، مراسم قرعة الشوط الرئيس للنسخة 28 لكأس دبي العالمي 2024، التي تقام السبت المقبل، وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد، ويبلغ عدد الخيول التي تم اعتمادها للمشاركة في النسخة الثامنة والعشرين، 121 خيلاً، ويشارك في الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي (12) خيلاً من 4 دول.

وتجري مراسم القرعة بمشاركة عدد كبير من الملاك والمدربين، وهي تعتبر الإعلان الرسمي عن انطلاقة النسخة الثامنة والعشرين، وتجري قرعة الشوط الرئيس بطريقة تشمل أسماء الخيول المشاركة، ويتم سحب الاسم بطريقة عشوائية، ويكشف عن هوية الحصان، ومن ثم يقوم ممثل الحصان ليختار أحد المجسمات التي ترمز إلى الخانة التي سينطلق منها الحصان، وتعتبر هذه الطريقة عادلة للجميع.

وتبرز أهمية القرعة، في كونها تمنح الخيول التي تأتي في البوابات المتوسطة أفضلية انطلاق مريحة لاتخاذ موقع جيد بجانب السياج، مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات بعيدة من السياج الداخلي.

وتشمل القرعة أيضاً سباقات كأس القوز للسرعة لمسافة 1200 متر «عشبي»، وكأس دبي جولدن شاهين لمسافة 1200 متر «رملي»، ودبي تيرف للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، الذي يبلغ إجمالي جوائزه المالية (5) ملايين دولار، بالإضافة إلى سباق دبي شيماء كلاسيك، البالغ إجمالي جوائزه المالية (6) ملايين دولار، ومسافته 2410 أمتار، قبل أن يتم عمل قرعة الشوط الأقوى في العالم، على كأس دبي العالمي، البالغ جائزته 12 مليون دولار.

ويصل مجموع جوائز كأس دبي العالمي إلى (30.5) مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس برعاية طيران الإمارات، والذي اجتذب نخبة من الخيول، يتصدرها حامل اللقب «أوشبا تيسورو»، الذي يتطلع ليكون ثاني جواد يتوج باللقب الغالي مرتين.

وتضم قائمة المرشحين بطل كأس السعودية «سنيور بسكادور»، وبطل ديربي الإمارات «ديرما سوتوجاكي»، بينما يتقدم الخيول المدربة محلياً الجواد «كبير خان»، الفائز بتحدي آل مكتوم للفئة الأولى، وممثل (أر أر أر) الجواد «كلابتون»، علاوة على الأميركي «نيوجيت» ممثل بوب بافرت، وآخرين من السعودية والإمارات.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق قد أقامت قرعة أربعة أشواط بواسطة الحاسب الآلي مسبقاً بمقر الجمعية، وهي أشواط «جودولفين مايل» لمسافة 1600 متر رملي، و«دبي كحيلة كلاسيك»، المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، إلى جانب أشواط «كأس دبي الذهبية» لمسافة 3200 متر عشبي، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر رملي.

وتتقدم خيول الإمارات في سجل اللقب بـ 13 انتصاراً، والخيول الأميركية بـ 8 انتصارات، واليابان والسعودية برصيد فوزين، بالإضافة إلى فوز البرازيل وأستراليا مرة لكل منهما، وجاءت انتصارات خيول الإمارات عبر، سنجسبيل 1997، المتوكل 1999، دبي ميلينيوم 2000، ستريت كراي 2002، مون بلد 2003، إلكتروشونست 2006، إنفاسور 2007، مونتروسو 2012، أفريكان ستوري 2014، برنس بيشوب 2015، وثندر سنو 2018، وثندر سنو 2019، ميستيك جايد 2021.

وحققت الخيول الأميركية انتصاراتها عبر سيجار في النسخة الأولى 1996، سيلفر شام 1998، كابتن ستيف 2001، بليزنتلي بيرفكت 2000، روزيز إن ماي 2005، كيرلين 2008، ويل آرمد 2009، وكاليفورنيا كروم 2016.

وحقق الياباني فيكتوري بيزا 2011، والياباني أوشبا تيسور 2023، والسعودي أروجيت 2017، والسعودي كنتري جرامر 2022، فيما نال الجواد البرازيلي جلوريا دي كامبيو لقب 2010، والأسترالي أنيمال كنجدوم لقب 2013.

ويقام سباق شيماء كلاسيك بمشاركة (12) خيلاً، ويجتذب شوط القوز للسرعة، مشاركة (12) خيلاً، فيما يشارك في دبي تيرف (16)، وفي ديربي الإمارات (13) خيلاً، وكأس دبي الذهبي (16) خيلاً، و(13) في جودلفين مايل، و(14) في سباق دبي جولدن شاهين، و(13) في بطولة دبي كحيلة كلاسيك.

عرض ختام مبهر

الحضور في النسخة الثامنة والعشرين من كأس دبي العالمي في مضمار ميدان، السبت على موعد مع عروض مبهرة في الحفل الختامي للحدث على نحو لم يحدث من قبل.

في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي، سيتم استخدام أحدث الطائرات المسيرة «درون»، وتوظيف تقنيات الليزر والإضاءة لإعادة تعريف حدود المشهد البصري، حيث ستشارك 4000 طائرة درون متخصصة في تقديم عروض بايروتكنيك فريدة من نوعها بتقنيات الإضاءة LED، ما يوفر مدة طيران مثيرة للإعجاب على مدى 33 دقيقة وتشكيلات ديناميكية ثلاثية الأبعاد في السماء.

ومن خلال مزامنة الأضواء وأشعة الليزر، يمكن للحضور أن يتوقعوا تجربة سلسة تتناسب مع نهاية مثالية للأمسية، تستخدم فيها ثلاثة من أقوى أشعة الليزر في العالم ينبعث من كل منها شعاع بقدرة 600 واط ستشكل اتصالاً قوياً بالكون، مع 12 عرضاً بأشعة ليزر حديثة بقدرة 70 واط، بنظام يرسم لوحة زاهية من الضوء والألوان.

قال اللواء دكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «يشتهر كأس دبي العالمي بعرضه الختامي المذهل، ونعمل مع شركائنا لجعل هذا الحدث أفضل من أي وقت مضى. كما هو الحال دائماً، لا نود الخوض في التفاصيل، ولكن يمكنني القول إن الحاضرين في الأمسية يمكنهم أن يتوقعوا رؤية شيء لم يرونه من قبل».