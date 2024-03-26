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الرياضة

أفغانستان تسجل انتصارها الأول في تصفيات المونديال

أفغانستان تسجل انتصارها الأول في تصفيات المونديال
26 مارس 2024 23:23


نيودلهي (د ب أ)
سجل منتخب أفغانستان انتصاره الأول في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكأس أمم آسيا 2027 بالمملكة العربية السعودية بفوزه على مضيفه منتخب الهند بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات.
وعلى ملعب إنديرا غاندي، قلب منتخب أفغانستان تأخره بهدف إلى فوز مثير أمام مضيفه الهندي. وانتهى الشوط الأول بتقدم الهند بهدف سجله سونيل شيتري من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني أدرك رحمات اكباري التعادل لأفغانستان في الدقيقة 70 ثم تقمص شريف محمد دور البطولة بتسجيله هدف الفوز القاتل من ضربة جزاء قبل دقيقتين من النهاية.
ورفع منتخب أفغانستان رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المنتخب الهندي صاحب المركز الثاني.
ويضم الدور الثاني للتصفيات 36 منتخباً تم تقسيمها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على بطاقات المشاركة في كأس آسيا 2027 وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة للمونديال، والمنتخب الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

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