إدارة البايرن للجماهير: لا تشتروا تذاكر مباراة أرسنال في دوري الأبطال!



برلين (د ب أ)

نصح نادي بايرن ميونخ الألماني جماهيره بعدم شراء تذاكر مباراة أرسنال الإنجليزي، في دوري الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما تلقى النادي عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقال النادي الألماني في بيان رسمي إن إدارة أرسنال أبلغتهم بأنه سيتم إبعاد جماهير بايرن ميونخ عن بوابات الدخول إلى الملعب في مباراة الذهاب التي ستقام يوم 9 أبريل في لندن، لذا ينصح بايرن ميونخ جماهيره بعدم شراء تذاكر هذه المباراة، والنادي لن يحصل إلا على عدد محدود من التذاكر لبعثته لهذه المباراة وفقاً لالتزامات تعاقدية.

وعوقب بايرن ميونخ بعدم السماح ببيع التذاكر لجماهيره في المباريات التي ستقام خارج ألمانيا بسبب إطلاق الجماهير الألعاب النارية في مباراة ذهاب دور الـ16 أمام لاتسيو الإيطالي في فبراير.

وقال بايرن ميونخ في بيانه أيضا «بشكل عام نحن سعداء جدا بالوصول لدور الثمانية لكن اللعب خارج ملعبنا من دون جماهيرنا يمثل ضربة كبيرة». وكان جان كريستيان دريسن المدير التنفيذي لبايرن ميونخ أكد في وقت سابق أن ناديه لن يطعن ضد هذه العقوبة، قائلاً «للأسف تسببت مجموعة صغيرة في إلحاق الضرر بجميع أنصارنا والفريق».