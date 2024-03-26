جورجيا تحجز تذكرة «يورو» لأول مرة في تاريخها



تبليسي (د ب أ)

تأهل منتخب جورجيا لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» التي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا بعد فوزه على اليونان في المباراة النهائية للمسار الثالث بملحق التصفيات بنتيجة 2/4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واحتفل المنتخب الجورجي بالتأهل لبطولة أمم أوروبا لأول مرة في تاريخه، حيث نزلت جماهيره إلى أرض الملعب عقب اللقاء للاحتفال مع اللاعبين والمدير الفني الفرنسي، ويلي سانيول.

وتأهل منتخب جورجيا للنهائي بعد الفوز على لوكسمبورج بنتيجة 2 / صفر في الدور قبل النهائي، بينما فازت اليونان على كازاخستان بنتيجة 5 / صفر. وبتأهله انضم منتخب جورجيا للعب في المجموعة السادسة بجانب البرتغال بطلة 2016 وتركيا والتشيك.