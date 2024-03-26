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الرياضة

«الرياضة للجميع» ينظم فعاليات في 7 مدن

خلود الجنيبي
27 مارس 2024 01:49

دبي (وام)

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أعلن اتحاد الرياضة للجميع، تنظيم فعاليات رياضية على مستوى الدولة، خلال أبريل المقبل في كل من: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة والفجيرة، تزامناً مع يوم التراث العالمي، وتشمل الألعاب كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، والجو جيتسو، والكاراتيه، والجودو. وأوضح الاتحاد أن التفاعل المجتمعي الواسع وتزايد أعداد المشاركين في حملة «صحتك في رمضان» المستمرة، يؤكد نجاحها وتميزها، لتحقيق أهدافها الرامية لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية، واعتماد أسلوب حياة صحي في رمضان. 
وقالت خلود الجنيبي، الأمين العام للاتحاد، إن فعاليات «صحتك في رمضان» تهدف لتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة والتفاعل من خلال نشر عاداتهم الصحية خلال شهر رمضان، وتشجيعهم وحثهم على اعتماد أسلوب حياة صحي، وتعزيز الوعي بممارسة الأنشطة الرياضية.
 وأثنت الجنيبي على التفاعل الواسع مع الحملة في المدارس بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من خلال تنظيم أول دوري رمضاني في مجمعات زايد للتعليم في إمارات دبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة، بهدف تشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة في رمضان وأثناء فترة إجازة الربيع، من خلال رياضات مختلفة مثل كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة السلة، بالإضافة إلى فعالية ساعة قبل الإفطار في إمارتي الشارقة وعجمان لتشجيع الجمهور على ممارسة الرياضة أثناء الصوم.

الرياضة للجميع
الرياضة
أبوظبي
دبي
الشارقة
عجمان
أم القيوين
رأس الخيمة
الفجيرة
خلود الجنيبي
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