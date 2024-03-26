سلطان بن خليفة بن شخبوط: استراتيجية تطوير شاملة في «العين للشطرنج»

العين (وام)

أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، حرص النادي على تطبيق استراتيجية شاملة للتطوير لتعزيز انتشار اللعبة، واكتشاف المواهب، وتمكين اللاعبين واللاعبات من المستويات التنافسية التي تقودهم إلى تحقيق الإنجازات والمنافسة على المراكز الأولى في البطولات الخارجية.

وقال: «النادي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، اعتمد خطة استراتيجية مدتها 3 سنوات من شأنها الوصول إلى أفضل الممارسات في التطور الرياضي، ودعم مشاركة اللاعبين واللاعبات في المنافسات الخارجية، والاحتكاك مع نخبة اللاعبين من مختلف الدول، واستضافة البطولات المختلفة، بما يسهم في الارتقاء باللعبة وبناء القدرات المتميزة للاعبين، بالإضافة إلى نشر اللعبة عبر منصات النادي على مواقع التواصل المختلفة والتي تحظى بمشاركة كبيرة من خارج الإمارات».

وأوضح الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أن النادي نظم مهرجان «العين أوفرسيز» الدولي للشطرنج في مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، والذي يعد أولى خطوات مشروع «جلوبال موف»، لتنظيمه في مختلف قارات العالم، تحقيقاً لشعار «من العين إلى العالم»، ارتكازاً على رؤية إدارة النادي أن يكون مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية، كما تم تنظيم مهرجان إكسبو العين على هامش مهرجان إكسبو الرياضي في مصر خلال شهر مارس الحالي بالتعاون مع الشركاء، وتسهم هذه المبادرات في احتكاك لاعبي النادي مع مختلف المدارس على مستوى العالم، واكتساب الخبرات.

وأضاف أن لعبة الشطرنج تعود بالعديد من الفوائد على ممارسيها، لأنها تساعدهم على التخطيط الجيد، وتجعل الشخص يتعلم أهمية التركيز لوضع الخطط، ويحسن المهارات والتواصل، وكذلك الصبر والتركيز، ولكن الأهم أنها تجمع الناس من جميع أنحاء العالم، وشعار الاتحاد الآسيوي «نحن واحد»، وهذا هو هدفنا الرئيس.

وأشار الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، إلى أن الرياضة قوة ناعمة، وتحمل رسالة راقية لتعزيز مضامين المحبة والسلام والتسامح. وقال: «في نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، نتطلع باستمرار لدعم نشر اللعبة وسط طلبة المدارس وفئات المجتمع الأخرى، انطلاقاً من حرصنا على تطبيق استراتيجية اكتشاف المواهب الشابة».