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الرياضة

عمار النعيمي يشهد تحدي الموانع بـ «عجمان الرياضية»

عمار النعيمي يتابع المنافسات (الاتحاد)
27 مارس 2024 01:49

عجمان (الاتحاد) 
شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، منافسات بطولة تحدي الموانع «أو سي آر»، بمركز عجمان الإبداعي، ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة، التي تقام برعاية وتوجيهات سموه، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وتستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان المبارك.
ورافق سموه، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، كما شهد المنافسات، وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، إلى جانب حضور عدد من مديري الدوائر والمسؤولين في الجهات الحكومية في عجمان.
وشارك في بطولة تحدي الموانع التي يتم تنظيمها للمرة الأولى، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، 300 متسابق ومتسابقة من عشاق رياضات المغامرة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات، تنافسوا على مدار 3 أيام، ضمن 7 فئات مختلفة.
وفاز فريق الدفاع المدني عجمان بالمركز الأول في فئة الفرق رجال محترفين، بعدما أنهى السباق بزمن 2:31 دقيقة، وجاء فريق أم القيوين في المركز الثاني، فيما حلَّ فريق «بلوك 20 أمباير» في المركز الثالث.
وحصد فريق «تريبل ثريت ووريرز» المركز الأول في فئة الفرق سيدات بزمن 11:32 دقيقة، تلاه فريق «أمباير ليديس» ثانياً، وجاء فريق «بيا ووريرز» في المركز الثالث.

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وفي فئة فردي رجال محترفين، فاز الروسي سيرجي بيلرجين بالمركز الأول، بعد نجاحه في اجتياز الحواجز بزمن قدره 2:49 دقيقة، متفوقاً باثنتي عشرة ثانية على مواطنه سيمين كوكتليف، الذي تلاه في المركز الثاني بزمن 3:01 دقيقة، فيما حلَّ الروسي فاليري شيبروكوف في المركز الثالث.
وانتزع العُماني عبد العزيز ثاني المركز الأول في فئة فردي الهواة المجموع العام رجال بزمن 4:00 دقيقة، وجاء مواطنه علي ثاني في المركز الثاني، ثم الباكستاني لطيف رحمن ثالثاً.  وحصدت الروسية أولجا فلاديسلافوفنا المركز الأول في فئة فردي السيدات، بعدما أنهت السباق بزمن 3:26 دقيقة، تلتها الرومانية إيمانيولا كوستيا ثانياً، وتقاسمت المركز الثالث البريطانية دونا فوربيس، والألمانية إنجا جانثر. 
وفي فئة فردي الهواة مواطنين رجال، فاز خالد سليمان بالمركز الأول بزمن 3:45 دقيقة، ثم سلطان فهد ثانياً، وحلَّ جمعة حسين في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين تحت 14 سنة ذكور، أحرز اليمني علي وليد المركز الأول بزمن 3:18 دقيقة، تلاه مواطنه حمدان عبدالله عبد اللطيف في المركز الثاني، وجاء ثالثاً الإماراتي مايد سلطان الحبسي.

عمار النعيمي
عجمان
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