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الرياضة

«الأبيض» إلى الدور «الحاسم» في تصفيات المونديال

«الأبيض» إلى الدور «الحاسم» في تصفيات المونديال
27 مارس 2024 01:11

مراد المصري (أبوظبي)

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حقق منتخبنا الوطني الفوز على نظيره اليمني 3-0، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في السعودية، ليحجز منتخبنا بطاقة التأهل إلى الدور الثالث الحاسم من تصفيات مونديال 2026، كما ضمن المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بالتصفيات.
سجل لـ «الأبيض» فابيو ليما في الدقيقتين 14 و22، سلطان عادل في الدقيقة 35. 
وجدد منتخبنا الوطني تفوقه على اليمن بعد الفوز في أبوظبي 2-1، ليحصد العلامة الكاملة، بعدما سبق له الفوز على كل من نيبال 4-0 والبحرين 2-0، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الأول للمجموعة، يليه المنتخب البحريني برصيد 9 نقاط، اليمن 3 نقاط، ونيبال صفر من النقاط.
فرض منتخبنا سيطرته على مجريات اللقاء في الدقائق الأولى، وجاءت تسديدة من سلطان عادل، لكنها تهادت بين يدي الحارس اليمني محمد أمان في الدقيقة 7.
وسدد فابيو ليما كرة غالطت الحارس، لكن الكرة مرت فوق مرمى اليمن في 12.
افتتح فابيو ليما التسجيل لمنتخبنا من تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 14، وأضاف ليما الهدف الثاني بعدما حول كرة عرضية من بدر ناصر، بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى داخل الشباك في الدقيقة 22.
وجاء الدور على سلطان عادل، ليسجل الهدف الثالث بعد انطلاقة سريعة داخل منطقة الجزاء، وتسديدة على دفعتين تصدى لها الدفاع في المرة الأولى، ثم أودعها بيسراه داخل شباك اليمن في الدقيقة 35.
استهل منتخبنا الشوط الثاني من حيث توقف، مهاجماً، فسدد سلطان عادل كرة قوية تصدى لها الحارس بصعوبة في الدقيقة 49.
نجح منتخبنا من الحفاظ على توازنه على مدار الدقائق التالية، مع لعبه بهدوء دون اندفاع في ظل التقدم المريح بالنتيجة، وهو ما جعل المنتخب اليمني يجرب التسديد في أكثر من لقطة، لكن الحارس خالد عيسى كان بالمرصاد لجميع المحاولات.
قام باولو بينتو، مدرب منتخبنا، بإجراء تبديلات عدة منتصف الشوط الثاني، فأشرك كايو كانيدو وحازم محمد وعلي سالمين مكان سلطان عادل وفابيو ليما ويحيى نادر.

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