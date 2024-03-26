الأربعاء 27 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب قطر يعبر الكويت في تصفيات المونديال

منتخب قطر يعبر الكويت في تصفيات المونديال
27 مارس 2024 01:14
الكويت (د ب أ) اقتنص منتخب قطر فوزاً مثيراً من مضيفه المنتخب الكويتي 2 -1 على ملعب علي صباح السالم، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية. وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقدم المعز علي عبدالله بهدف للعنابي القطري في الدقيقة 77، لكن بعد دقيقتين فقط أدرك محمد دحام التعادل للأزرق الكويتي، ثم تقمص المعز علي دور البطولة، وسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 81. وسجل منتخب قطر الفوز الرابع على التوالي ليحافظ على العلامة الكاملة، ويعزز صدارته للمجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، وظل منتخب الكويت في قاع الترتيب برصيد ثلاث نقاط. ويضم الدور الثاني للتصفيات 36 منتخباً، قُسِّمَت على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على بطاقات المشاركة في كأس آسيا 2027، وفي الدور الثالث، تُقَسَّم المنتخبات الـ 18 على 3 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة للمونديال، والمنتخب الذي ينتقل إلى خوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.
أخبار ذات صلة
إسرائيل تعتبر محادثات «الهدنة» وصلت لـ«طريق مسدود»
الأردن يكتسح باكستان بسبعة أهداف في تصفيات مونديال 2026
المنتخب الكويتي
تصفيات كأس آسيا
قطر
المنتخب القطري
تصفيات كأس العالم
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات إماراتية أسقطتها عملية «طيور الخير» في شمال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الـ15 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 01:56
علي النعيمي يلقي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى تعزيز ثقافة التسامح لمعالجة الصراعات
اليوم 01:56
رياض منصور يدلي بتصريحات خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة بحضور محمد أبوشهاب (من المصدر)
الأخبار العالمية
سفير فلسطين بالأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: قرار مجلس الأمن «تاريخي» ويهدف لإنقاذ المدنيين
اليوم 01:56
رجال إنقاذ يعملون في موقع مبنى متضرر من استهداف روسي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا محادثات للسلام في أوكرانيا من دون روسيا
اليوم 01:56
أطفال خلال نشاط اجتماعي للتخفيف من معاناتهم في أحد مخيمات رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: رصيدنا يكفي لتشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©