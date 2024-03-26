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الرياضة

الأردن يكتسح باكستان بسبعة أهداف في تصفيات مونديال 2026

موسى التعمري
27 مارس 2024 01:45

عمان (د ب أ) حقق منتخب الأردن فوزاً كاسحاً على ضيفه باكستان بسبعة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026 لكرة القدم. وأنهى منتخب النشامى الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما موسى التعمري ويزن النعيمات من ركلة جزاء في الدقيقتين 15 و28. وفي الشوط الثاني، أضاف براء مرعي الهدف الثالث في الدقيقة 53، قبل أن يسجل التعمري الهدف الثاني له والرابع للأردن في الدقيقة 63، وأضاف وصيف كأس أمم آسيا الأخيرة ثلاثة أهداف متتالية سجلها نور الدين الروابدة وموسى التعمري ومحمد فيصل أبو زريق في الدقائق 75 و80 و83. وكان منتخب الأردن فاز على باكستان بنتيجة 3 / صفر يوم الخميس الماضي، ليرفع بذلك رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني ليقلص الفارق مع منتخب السعودية صاحب الصدارة. ويعتلي منتخب السعودية الترتيب برصيد 10 نقاط بعد تعادله 1 / 1 مع طاجيكستان صاحب المركز الثالث برصيد خمس نقاط، أما منتخب باكستان يتذيل الترتيب بلا رصيد بعد أربع هزائم متتالية.

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