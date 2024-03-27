قمة دوري اليد «شرقاوية»

رضا سليم (دبي)

حسم فريق الشارقة قمة دوري أقوياء اليد لمصلحته، بعد فوزه على فريق شباب الأهلي بنتيجة 33-26 في المباراة التي جرت بينهما بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في دبي، والمؤجلة من الجولة التاسعة، في إياب الدور التمهيدي للمسابقة، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الشارقة بنتيجة 15-11، ليرفع «الملك» رصيده إلى 28 نقطة مقابل 24 نقطة لـ«الفرسان»، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، وأدار المباراة الطاقم البحريني، حسين الموت وسمير المرهون.

ونجح الوصل في الفوز على مليحة بنتيجة 30-28 في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وانتهى شوطها الأول بتقدم الضيوف 14-13، وافتقد مليحة محترفه أحمد قاسم، للإصابة، ورفع الوصل رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، واحتفظ مليحة بالمركز الخامس برصيد 20 نقطة، ويسبقه العين الرابع 21 نقطة، والجزيرة الثالث 22 نقطة.

وتعود المباريات سريعاً بالجولة الحادية عشرة يومي الجمعة والسبت، حيث يستضيف الشارقة منافسه العين بصالة الملك الشرقاوي، ودبا الحصن مع النصر بصالة دبا الحصن، وشباب الأهلي مع الوصل بصالة النهدة، والجزيرة مع مليحة بصالة الجزيرة.