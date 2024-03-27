الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قمة دوري اليد «شرقاوية»

قمة دوري اليد «شرقاوية»
27 مارس 2024 12:00

رضا سليم (دبي) 
حسم فريق الشارقة قمة دوري أقوياء اليد لمصلحته، بعد فوزه على فريق شباب الأهلي بنتيجة 33-26 في المباراة التي جرت بينهما بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في دبي، والمؤجلة من الجولة التاسعة، في إياب الدور التمهيدي للمسابقة، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الشارقة بنتيجة 15-11، ليرفع «الملك» رصيده إلى 28 نقطة مقابل 24 نقطة لـ«الفرسان»، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، وأدار المباراة الطاقم البحريني، حسين الموت وسمير المرهون.
ونجح الوصل في الفوز على مليحة بنتيجة 30-28 في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وانتهى شوطها الأول بتقدم الضيوف 14-13، وافتقد مليحة محترفه أحمد قاسم، للإصابة، ورفع الوصل رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، واحتفظ مليحة بالمركز الخامس برصيد 20 نقطة، ويسبقه العين الرابع 21 نقطة، والجزيرة الثالث 22 نقطة.
وتعود المباريات سريعاً بالجولة الحادية عشرة يومي الجمعة والسبت، حيث يستضيف الشارقة منافسه العين بصالة الملك الشرقاوي، ودبا الحصن مع النصر بصالة دبا الحصن، وشباب الأهلي مع الوصل بصالة النهدة، والجزيرة مع مليحة بصالة الجزيرة.

أخبار ذات صلة
المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: لا صحة لما يجري تداوله حول «الأذان»
«جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين» تستقبل 527 مشاركة
دوري اليد
الشارقة
شباب الأهلي
آخر الأخبار
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
الرياضة
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
اليوم 12:00
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
الرياضة
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
اليوم 11:45
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
الرياضة
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
اليوم 11:41
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
الرياضة
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
اليوم 11:18
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
علوم الدار
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©