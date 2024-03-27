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الرياضة

شباب الأهلي يقترب من نهائي دوري السلة

شباب الأهلي يقترب من نهائي دوري السلة
27 مارس 2024 12:30

علي معالي (دبي)
اقترب فريق شباب الأهلي من التأهل إلى نهائي دوري السلة، بعد الفوز على البطائح في ذهاب الدور قبل النهائي بنتيجة 91-86، في المباراة التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، وتقام مباراة الإياب السبت المقبل على صالة البطائح، وإذا نجح «الفرسان» في تكرار الفوز، فسوف يتأهل للمباراة النهائية للدوري، وإذا نجح «الراقي» في الفوز، فسوف تكون هناك مباراة أخرى فاصلة.
جاءت المباراة الأخيرة بين الفريقين قوية للغاية، وأظهر البطائح مستوى مميزاً للغاية بدليل فارق النقاط القليلة، التي حسم بها شباب الأهلي المواجهة الأولى، وانتهت أرباع المباراة بنتيجة 26-23,22-23,18-22,25-19، لمصلحة «الفرسان»، وظل السباق محموماً بين لاعبي ومدربي الفريقين حتى اللحظات الأخيرة، والتي حسمت فيها خبرة لاعبي شباب الأهلي اللقاء.
وكان للثنائي الدولي في البطائح جاسم محمد، وراشد ناصر الدور الكبير في الأداء الراقي للفريق، ومناطحة شباب الأهلي حتى النهاية، وأدار المباراة الدولي حسن حاجي، والدولي محيي الدين خطاب، وعلي البناي، وراقبها الدولي حسين البلوشي.
وفي مباراة ثانية لتحديد المراكز من الخامس للسابع، فاز فريق الوصل على الظفرة بنتيجة 88- 66، بنتيجة أرباع 13-20,28-15,21-13,26-18 لمصلحة «الإمبراطور».

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