الجزيرة «الأول» في معدل التعاقدات «الأكبر عمراً»

مراد المصري (أبوظبي)

جاء الجزيرة في المركز الأول بالتعاقدات الأكبر، بمعدل أعمار اللاعبين، خلال السنوات العشر الماضية في دوري أدنوك للمحترفين، وتحديداً منذ عام 2019، بمعدل 28 سنة، وذلك وفق دراسة أصدرها المركز الدولي للدراسات الرياضية، وشملت أكثر من 800 ناد من 48 دورياً حول العالم.

وفيما تراجع معدل أعمار اللاعبين الجديد القادمين لـ «فخر أبوظبي» بنسبة طفيفة من 28.99 سنة بين عامي 2014 و2019 إلى 28 سنة منذ عام 2019، فإن الجزيرة بقي صاحب معدل التعاقدات الأكبر عمراً.

وجاء عجمان بالمرتبة الثانية، بمعدل 27.75 سنة، يليه الوحدة 27.64 سنة، خورفكان 27.26 سنة، الوصل 27.07 سنة، حتا 27.05 سنة، اتحاد كلباء 26.77 سنة، الشارقة 26.55 سنة، العين 26.54 سنة، النصر 26.54 سنة.

وكان الأصغر في معدل أعمار التعاقدات بني ياس بـ 25.56 سنة، يليه شباب الأهلي بـ 26.29 سنة.

ومن المتوقع أن يقل معدل الأعمار بنسبة طفيفة، خلال الفترة المقبلة، مع تواصل التعاقد مع لاعبين للقيد في فئة المقيم، لكن البيانات تشير أن معدل أعمار اللاعبين الأجانب هي ما تبقي هذه المعدلات مرتفعة، وذلك في وقت يتواصل فيه التوجه عالمياً نحو تقليص معدل الأعمار.

وبحسب الإحصائية، تصدر قائمة الأقل بمعدل أعمار التعاقدات فريق ريد بل سالزبورج النمساوي بـ 20.93 سنة، أما على صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فكان الأقل أتلتيك بلباو الإسباني بـ 21.90 سنة، ليفربول الإنجليزي 22.84 سنة، فولفسبورج الألماني 22.92 سنة.

وبرز في القائمة ريال مدريد الإسباني الذي يحقق نجاحات بارزة، اعتماداً على تقليص معدل أعمار اللاعبين الذين يتعاقد معهم، ويبلغ حالياً منذ عام 2019، نحو 23.32 سنة.

فيما ترى أندية أخرى أن التعاقد مع أصحاب الخبرة هو الأفضل، حيث جاء في الصدارة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إنتر ميلان الإيطالي 28 سنة، ثم أتلتيكو مدريد الإسباني 27.02 سنة.

فيما احتل الصدارة بين فرق هذه الدوريات العالمية كافة، الغرافة القطري، بمعدل 30.27 سنة.