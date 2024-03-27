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عودة باولينهو وبيليه وهيكل لتشكيلة البطائح أمام الجزيرة

عودة باولينهو وبيليه وهيكل لتشكيلة البطائح أمام الجزيرة
27 مارس 2024 13:30

علي معالي (الشارقة)
تشهد مباراة البطائح المقبلة ضد الجزيرة «السبت» في الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين، عودة 3 لاعبين في غاية الأهمية في تشكيلة «الراقي»، وهم باولينهو، ومحمد جمعة «بيليه»، وعبدالعزيز هيكل.
وكان باولينهو قد ابتعد عن تشكيلة الفريق بعد نهاية الجولة الـ 14 أمام نادي الوحدة التي انتهت لمصلحة «العنابي» 2-1، بسبب الإصابة، وعاد اللاعب البرازيلي للتدريبات مؤخراً، وأصبح واحداً من العناصر المهمة التي سيعتمد عليها الكرواتي جوران توميتش، لدوره في دعم المهاجمين وقيادته لخط الوسط، إضافة لبقية العناصر من اللاعبين الأجانب، وهم أولريش ميليكي وبومال وديني بورخيس وأناتولي أبانج، إضافة إلى العناصر الشابة التي تلعب بصفة المقيم، وهما سيكو بابا، وألفارو دي أوليفيرا.
وكان الثنائي بيليه وهيكل قد غابا عن مباراة البطائح الأخيرة في الدوري ضد شباب الأهلي، ومع عودتهما للتشكيلة سوف تكون هناك الكثير من الحلول المتاحة أمام جوران توميتش من أجل العودة لطريق الانتصارات من جديد، حيث يبحث المدرب عن كيفية الدخول أكثر في المنطقة الدافئة وتحسين وضعه بشكل كبير، أملاً في أن يستمر «الراقي» في تقديم المستويات المميزة حتى نهاية الموسم، والبقاء مع الكبار، بعد الأداء الجيد له في أول ظهور في الموسمين الماضي والحالي.

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