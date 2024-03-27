عجمان يدفع بـ «الأوراق الرابحة» أمام «النمور»

رضا سليم (دبي)

ينهي فريق عجمان تحضيراته مساء غدٍ الخميس، استعداداً لمواجهة اتحاد كلباء «الجمعة» في الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، بحثاً عن الفوز الثاني في الدور الثاني، وتخطي حاجز المركز الثاني عشر الذي يطارد البرتقالي من بداية الموسم، والابتعاد عن منطقة الهبوط في آخر جدول الترتيب، كما أنها مباراة فض الاشتباك بين الفريقين بالتساوي في النقاط، ولكل منهما 14 نقطة، كون الفوز يضع الفائز في وضعية أفضل بعيداً عن فرق المؤخرة، خاصة أن بني ياس يسبقهما بفارق نقطتين فقط.

ويتعامل الروماني دانيال إيسايلا، مدرب الفريق مع المباراة على أنها فرصة لعودة الانتصارات، بعدما خسر أمام العين في الجولة الماضية برباعية، كما يدرك المدرب أن فريقه خسر في الدور الأول بملعبه بنتيجة 3-5، وهي الخسارة التي أطاحت المدرب السابق البرازيلي كايو زاناردي، وإن كان فريق كلباء يعاني أزمة كبيرة، حيث لم يحقق الفوز في آخر 7 مباريات له بالدوري، حيت تعادل في 3 وخسر في 4 مباريات، وهي أطول سلسلة عدم فوز له منذ موسم 2018-2019.

ويدفع إيسايلا بكل الأوراق، خاصة أن قائمة اللاعبين خلت من أية إصابات، وهي من المرات القلائل هذا الموسم، حيث عانى الفريق على مدار الموسم غياب اللاعبين الأساسيين، ويعتمد المدرب على الصربي ميلوش قائد الدفاع أمام الحارس علي الحوسني، ومعه في الخط الخلفي محمد إسماعيل وعبدالله صالح وعبدالرحمن وسعود سعيد، وأمامهم بلال يوسف وعصام فائز، وفي الوسط رافائيل دودو وهيكل الشيخاوي وعلي مدن، وفي الهجوم وليد أزارو وهي التشكيلة الأبرز للفريق.

وشهدت مواجهات الفريقين على مدار مواسم المحترفين، 13 مواجهة كانت الأفضلية فيها لمصلحة عجمان الذي فاز في 7 مواجهات مقابل 4 انتصارات لـ«النمور»، والتعادل في مباراتين، وسجل «البرتقالي» 27 هدفاً في مرمى اتحاد كلباء، وسجل اتحاد كلباء 18 هدفاً في مرمى عجمان.